23:22
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Повернись живим

      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні

      266
      Втратили українських військових на Добасі в травні
      Втратили українських військових на Добасі в травні / 24 канал

      Війна триває і продовжує забирати українських захисників. У травні на фронті ми втратили вісьмох військових.

      Командиру взводу розвідки 137-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Івану Сакалю було 24 роки. 1 травня біля селища Новотроїцьке він отримав кульове поранення. П'ять днів лікарі боролися за його життя, але 6 травня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі він помер, не приходячи до тями. Іван на війні був із 2014 року. Хлопець родом зі Львівщини, вдома на нього чекали батьки та молодший брат.

      Військовий Іван Скалюк
      Військовий Іван Скалюк

      Разом із Іваном у бою загинув старший матрос Денис Козьма з позивним "Дєд". У той день, 1 травня, під прикриттям туману противник намагався наблизитися до українських позицій. Українські бійці відкрили вогонь по ворожій ДРГ у "сірій зоні". Після бою Денис пропав безвісти. Тільки 5 травня від ворожої сторони надійшла інформація, що тіло українського бійця перебуває у морзі на окупованій території, а 8-го його передали українській стороні. Денису був 31 рік, він родом з Одеської області, на війні – з серпня 2014 року. У нього залишилися мама, брат і маленька донька, яку він виховував сам.

      Військовий Денис Козьма
      Військовий Денис Козьма

      Сергій Дрогін на псевдо "Скіф", військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї ОМБр, загинув 7 травня. У бійця влучила куля ворожого снайпера біля селища Південне поблизу окупованої Горлівки. Сергію було 32 роки. Він родом із Сєвєродонецька (Луганська область), на фронті – з 2015 року. У воїна залишилися мати та дружина.

      Читайте також: Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам

      Сергій Дрогін
      Військовий Сергій Дрогін

      Володимир Коваль був командиром десантно-штурмового відділення 79-ї ОДШБр. Він загинув 8 травня на одній із позицій у районі селища Палопіль на Донеччині. Старшина отримав важке поранення під час прицільного ворожого обстрілу. Володимир родом із Хмельниччини, йому був 51 рік. У військового залишилися дружина та 27-річна донька.

      Військовий Володимир Коваль
      Військовий Володимир Коваль

      Антон Безверхній на псевдо "Пітбуль" був бійцем 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна". Він загинув 14 травня поблизу селища Новозванівка на Луганщині від кулі ворожого снайпера. Антон родом із Харкова, йому було 25 років. До останнього боєць мстився за свою напарницю та близьку подругу Яну Червону, яка загинула на тих же позиціях 2 квітня.

      Антон Безверхній
      Військовий Антон Безверхній

      Василь Джус був навідником одного з підрозділів 79-ї ОДШБр. Він отримав смертельне поранення під час бою з терористами поблизу селища Водяне на Донеччині. Василь родом із Івано-Франківщини, йому було 44 роки. У військового залишилися мати та донька.

      Читайте також: Опитування військових щодо можливих перемовин з "ЛДНР": документ і пояснення

      Василь Джус
      Військовий Василь Джус

      Роман Досяк служив у 10-й ОГШБр. Військовий отримав кульове поранення 18 травня поблизу селища Кримське на Луганщині. 22 травня боєць помер у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Роман родом із Львівщини, йому було 48 років. Чоловік служив за контрактом з 2018 року. На нього чекали мати, сестра, дружина та двоє дітей.

      Роман Досяк
      Військовий Роман Досяк

      Олександр Пузиков служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар" 53-ї ОМБр. Він загинув 24 травня під час виконання бойових завдань на Донбасі. В армії він з 2004 року. У 2008–2009 роках у складі українського миротворчого контингенту він був у Косово. Потім три роки працював у ДСНС, але згодом повернувся на військову службу. Олександр родом із Нікополя, йому було 33 роки. У військового залишилися мати, дружина та маленький син.

      Олександр Пузиков
      Військовий Олександр Пузиков

      Вічна слава загиблим Героям! Ми не пробачимо!

      Читайте також: Ворог постійно провокує, але ми не ведемося, – український військовий

      blog_ava
      Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські
      сьогодні
      38493
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 червня: помер підстрелений поліцейськими малюк, Зеленський повернув Кучму в ТКГ
      сьогодні , 23:14 Головні новини 3 червня: помер підстрелений поліцейськими малюк, Зеленський повернув Кучму в ТКГ
      127
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сьогодні , 22:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 266
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1436
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      сьогодні , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 1026
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 20:03 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 968
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук