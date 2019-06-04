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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Семен Кабакаєв

      Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії

      247
      До чого можуть призвести мирні переговори з Росією?
      До чого можуть призвести мирні переговори з Росією? / УНІАН

      Почати переговори з Росією з чистого листа та покаятись, Росія не країна агресор, а сусід, з яким треба домовлятись! Пролунали такі заяви Тимошенко та Кернеса в один день!

      Мирні переговори, до них нас схиляли останні декілька років представники Кремля у ВР, тепер ближче до виборів інші політики перейшли до такої риторики. Враховуючи, що Тимошенко вже заявляла, що танки не повинні виїжджати і ми не повинні давати відсіч, то така риторика не дивує. А про Кернеса навіть немає чого говорити, про нього і так все зрозуміло.

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      "Люди втомились від війни і мир потрібен будь-якою ціною",  саме таку думку нам нав'язують! Мир шляхом програшу! Мир шляхом експансії.

      Відеоролик, про захоплення Румунією частини Буковини та Одеси  це підготовка та зняття реакції суспільства. Так само було і в Луганську. Інформаційна операція, підготовка, формування штабів та відповідальних і тільки потім активні дії.

      Ми повинні готуватись. Не виключено, якщо РФ не отримає бажаного, то розпочнеться друга військова кампанія.

      Якщо політики не будуть відстоювати Україну та дбати про національні інтереси, то це призведе до втрати нових територій та ще більшої кількості жертв.

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      Автор: Семен Кабакаєв
      Теги: Новини України Новини політики Геннадій Кернес Україна – Росія Юлія Тимошенко - новини Війна на Донбасі Публікації
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