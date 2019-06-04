Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії

Почати переговори з Росією з чистого листа та покаятись, Росія не країна агресор, а сусід, з яким треба домовлятись! Пролунали такі заяви Тимошенко та Кернеса в один день!

Мирні переговори, до них нас схиляли останні декілька років представники Кремля у ВР, тепер ближче до виборів інші політики перейшли до такої риторики. Враховуючи, що Тимошенко вже заявляла, що танки не повинні виїжджати і ми не повинні давати відсіч, то така риторика не дивує. А про Кернеса навіть немає чого говорити, про нього і так все зрозуміло.

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