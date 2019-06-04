Вакарчук розповів, яким бачить діалог України та Росії

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук упевнений, що формат переговорів України з Росією-агресором змінювати не варто. Київ має вести діалог з Москвою щодо миру на Донбасі, але робити це варто у рамках мінського та нормандського форматів, як і раніше.

Вакарчук в ефірі ICTV зауважив, що Україні варто продовжувати розмовляти та обмінюватися позиціями з РФ, адже без діалогу "нічого не буде рухатися з місця".

Читайте також: Вакарчук розповів, як бачить завершення війни на Донбасі

Дипломатичні переговори потрібно продовжувати у цивілізованому форматі. Ми не можемо раптом відкинути всі зусилля, які проводила Франція та Німеччина і сказати, що це все не працює, давайте починати спочатку. Це небезпечна пастка, в яку Україну намагаються втягнути. Я не радий цього робити. Обмін позиціями – так, телефоні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – ні,

– наголосив Вакарчук.

На думку політика, нормандський і мінський формати важливі з двох причин. По-перше, вони дозволяють вести відкриті переговори, а по-друге, до них прив’язані жорсткі антиросійські санкції.

"Росія лише чекає, що Україна вийде з цього процесу і санкції будуть скасовані, а вони є важливим фактором тиску", – додав лідер "Голосу".

Також Вакарчук закликав українську владу розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором.

Читайте також: Франція готова підтримати ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі

За його словами, необхідно сформувати політику Києва щодо Кремля без подвійних стандартів.

"У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, торгувати можна чи ні (з РФ, – 24 канал), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба – і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів", – підкреслив Вакарчук.

Що відомо про партію Вакарчука "Голос"?16 травня Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.