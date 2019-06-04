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      Вакарчук розповів, яким бачить діалог України та Росії

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      Вакарчук виступив за збереження діалогу з Росією
      Вакарчук виступив за збереження діалогу з Росією / goloszmin.org

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук упевнений, що формат переговорів України з Росією-агресором змінювати не варто. Київ має вести діалог з Москвою щодо миру на Донбасі, але робити це варто у рамках мінського та нормандського форматів, як і раніше.

      Вакарчук в ефірі ICTV зауважив, що Україні варто продовжувати розмовляти та обмінюватися позиціями з РФ, адже без діалогу "нічого не буде рухатися з місця".

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      Дипломатичні переговори потрібно продовжувати у цивілізованому форматі. Ми не можемо раптом відкинути всі зусилля, які проводила Франція та Німеччина і сказати, що це все не працює, давайте починати спочатку. Це небезпечна пастка, в яку Україну намагаються втягнути. Я не радий цього робити. Обмін позиціями – так, телефоні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – ні,
      – наголосив Вакарчук. 

      На думку політика, нормандський і мінський формати важливі з двох причин. По-перше, вони дозволяють вести відкриті переговори, а по-друге, до них прив’язані жорсткі антиросійські санкції.

      "Росія лише чекає, що Україна вийде з цього процесу і санкції будуть скасовані, а вони є важливим фактором тиску", – додав лідер "Голосу".

      Також Вакарчук закликав українську владу розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором.

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      За його словами, необхідно сформувати політику Києва щодо Кремля без подвійних стандартів.

      "У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, торгувати можна чи ні (з РФ, – 24 канал), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба – і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів", – підкреслив Вакарчук.

      Що відомо про партію Вакарчука "Голос"?16 травня Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

       

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Україна – Росія Святослав Вакарчук Мінські домовленості Нормандський формат
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