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      Вакарчук рассказал, каким видит диалог Украины и России

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      Вакарчук выступил за сохранение диалога с Россией
      Вакарчук выступил за сохранение диалога с Россией / goloszmin.org

      Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уверен, что формат переговоров Украины с Россией-агрессором менять не стоит. Киев должен вести диалог с Москвой относительно мира на Донбассе, но делать это стоит в рамках минского и нормандского форматов, как и раньше.

      Вакарчук в эфире ICTV отметил, что Украине следует продолжать разговаривать и обмениваться позициями с РФ, ведь без диалога "ничего не будет двигаться с места".

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      Дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем вдруг отбросить все усилия, которые проводила Франция и Германия и сказать, что это все не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть. Я не рад этого делать. Обмен позициями да, телефонные разговоры  да, но изменение официального переговорного формата – нет,
      отметил Вакарчук.

      По мнению политика, нормандский и минский форматы важные по двум причинам. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, а во-вторых, к ним привязаны жесткие антироссийские санкции.

      "Россия только ждет, что Украина выйдет из этого процесса и санкции будут отменены, а они являются важным фактором давления", – добавил лидер "Голоса".

      Также Вакарчук призвал украинскую власть разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором.

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      По его словам, необходимо сформировать политику Киева в отношении Кремля без двойных стандартов.

      "У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет (с РФ –24 канал), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо – и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России, без двойных стандартов", – подчеркнул Вакарчук.

      Что известно о партии Вакарчука "Голос"?16 мая Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Сейчас в партию "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Новости России Святослав Вакарчук Нормандский формат Минские договоренности
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