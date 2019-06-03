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      Вакарчук рассказал, как видит завершение войны на Донбассе

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      Вакарчук назвал два фактора, которые помогут вернуть мир на Донбасс
      Вакарчук назвал два фактора, которые помогут вернуть мир на Донбасс / Getty images

      Надо делать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее на благоприятных для Украины условиях. Однако те, кто говорят о точном способе ее завершения, говорят неправду.

      Мир на Донбассе – очень многогранный и комплексный процесс, подчеркнул музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала "Украина".

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      Вакарчук предостерегает политиков не обещать завершить войну быстро. Зато стоит обещать сделать все, чтобы "война закончилась как можно скорее на благоприятных для Украины условиях".

      Думаю, что если вы увидите человека, который скажет: "Я знаю точно, как завершить войну", это будет неправда, этот человек либо лукавит, либо не понимает, о чем говорит. Это очень многогранный комплексный процесс,
      – сказал он.

      Политик отметил, что для этого процесса необходимо соблюдение двух факторов.

      Первый – создать сказку на тех территориях, которые Украина контролирует. По словам политика, необходимо "создать витрину настоящей свободной жизни", где человек чувствует себя достойным и защищенным.

      "И когда мы покажем свой пример внутри страны, когда исправим ситуацию в экономике, когда верховенство права наконец станет не словами, а действиями, когда к каждому человеку будут относиться как к лучшему, то есть не будет худших или лучших, – тогда я уверен, что люди на неподконтрольных территориях так или иначе захотят скорее с нами объединиться", – считает Вакарчук.

      Второй фактор – помнить о людях, которые живут по ту сторону линии разграничения.

      Это тоже наши люди. Нам нужно протянуть им руку помощи, не нужно их воспринимать как людей второго сорта. Нужно показать каждому из них, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, думаем о них и однажды будем вместе,
      – подчеркнул политик.

      Что известно про партию "Голос"?16 мая Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина требует настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также упомянул агрессию России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Сейчас в партию "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он убеждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Парламентские выборы 2019 Партия Голос Святослав Вакарчук
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