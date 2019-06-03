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      Вакарчук розповів, як бачить завершення війни на Донбасі

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      Вакарчук назвав два фактори, які допоможуть повернути мир на Донбас
      Вакарчук назвав два фактори, які допоможуть повернути мир на Донбас / Getty images

      Треба робити все для того, аби війна закінчилась якомога швидше на сприятливих для України умовах. Однак ті, хто розповідають про точний спосіб її завершення, говорять неправду.

      Мир на Донбасі – дуже багатогранний і комплексний процес, наголосив музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі телеканалу "Україна".

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      Вакарчук застерігає політиків не обіцяти завершити війну швидко. Натомість варто обіцяти зробити все, щоб "війна закінчилася якомога швидше на сприятливих для України умовах".

      Думаю, що якщо ви побачите людину, яка скаже: "Я знаю точно, як завершити війну", це буде неправда, ця людина або лукавить, або не розуміє, про що говорить. Це дуже багатогранний комплексний процес,
      – сказав він.

      Політик зазначив, що для цього процесу необхідне дотримання двох факторів.

      Перший – створити казку на тих територіях, які Україна контролює. За словами політика, необхідно "створити вітрину справжнього вільного життя", де людина відчуває себе гідною та захищеною.

      "І коли ми покажемо свій приклад всередині країни, коли виправимо ситуацію в економіці, коли верховенство права нарешті стане не словами, а діями, коли до кожної людини будуть відноситися як до найкращого, тобто не буде гірших чи кращих, – тоді я впевнений, що люди на непідконтрольних територіях так чи інакше захочуть швидше з нами об'єднатися", – вважає Вакарчук.

      Другий фактор – пам’ятати про людей, які живуть по той бік лінії розмежування.

      Це теж наші люди. Нам потрібно простягнути їм руку допомоги, не потрібно їх сприймати як людей другого сорту. Потрібно показати кожному з них, незалежно від їхніх політичних поглядів, що ми чекаємо їх, думаємо про них і одного разу будемо разом,
      – наголосив політик.

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі
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