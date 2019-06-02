Симпатизуємо і співчуваємо, – у Зеленського розповіли, як ставляться до партії Вакарчука "Голос"
Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що радий бачити такі нові обличчя та проекти як партія "Голос". Водночас він співчуває, адже Святослав Вакарчук тільки розпочав свою кампанію, і його чекає ще багато роботи.
Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".
Читайте також: Половина рейтингу партії Зеленського може перейти до Вакарчука, – політолог
Якщо ви не зберете фракцію, яка стане більшістю, вам доведеться вступати в коаліцію.
Ну…
І ми уже розуміємо, насправді, які партії плюс-мінус можуть пройти.
Я думаю, що доведеться в коаліцію до нас комусь вступати все-таки. Є позиція президента, яку він озвучував, що ми не будемо блокуватись зі старими силами.
Але із тих, хто проходить, там тільки поки що по рейтингах одна партія готова…
Це яка?
А ні, дві.
"Сила і честь" – партія Ігоря Смешка…
І Вакарчука "Голос".
Да, Святослав Вакарчук… Це класні нові проекти, ми дуже симпатизуємо їм як теж новим. Ну, ми знаємо, що їх очікує зараз. Особливо "Голос" на старті, на етапі розгортання. В чомусь навіть співчуваємо їм. Але якби віримо, що вони знайдуть свій електорат, знайдуть свого виборця, зможуть теж показати себе достойно на цих виборах.
Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
Тобто виходячи з розкладу сил, то тільки з ними двома ви готові…?
Ми ж навіть ще… Це ж знову ж таки такі політологічні когуртки у нас з вами, політологічні студії. Ми ж навіть не знаємо, хто зареєструється, хто буде брати участь в виборах.
Також було в інтерв'ю:
Чи фінансує Коломойський "Слугу народу"
Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром
Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.
Дивіться відео інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком: