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      Франция готова поддержать инициативы Зеленского для достижения мира на Донбассе

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      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан / President.gov.ua

      Франция готова поддержать инициативы Президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира на Донбассе, заверил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

      "Хочу поделиться впечатлениями от того настроя и решимости со стороны нового украинского президента в том, чтобы усилить свою страну, в то же время приблизить мир, положить конец войне", – сказал Ле Дриан после встречи с Зеленским 31 мая в Киеве.

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      Он добавил, что Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые исходят от украинского руководства для реализации мира на Донбассе.

      Что Зеленский планирует делать с конфликтом на Донбассе?

      Еще перед вторым туром выборов президента в команде Зеленского сообщили, что он планирует бороться с Россией, которая развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также политик убежден, что нужно расширить минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Великобритании.

      Зеленский также заявлял, что намерен развернуть "мощную информационную войну", чтобы остановить огонь на Донбассе.

      А еще в команде президента размышляли над тем, чтобы вынести на всенародный референдум вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией. Зеленский убеждал, что результаты референдума нужны, чтобы просто знать мнение украинцев, а не обязательно принимать какие-то законы или решения.

      обіцянки Зеленського президент війна на Донбасі

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Новости Франции
      Источник: 24 канал
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