Франция готова поддержать инициативы Зеленского для достижения мира на Донбассе

Франция готова поддержать инициативы Президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира на Донбассе, заверил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Хочу поделиться впечатлениями от того настроя и решимости со стороны нового украинского президента в том, чтобы усилить свою страну, в то же время приблизить мир, положить конец войне", – сказал Ле Дриан после встречи с Зеленским 31 мая в Киеве.

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Он добавил, что Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые исходят от украинского руководства для реализации мира на Донбассе.

Что Зеленский планирует делать с конфликтом на Донбассе?

Еще перед вторым туром выборов президента в команде Зеленского сообщили, что он планирует бороться с Россией, которая развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также политик убежден, что нужно расширить минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Великобритании.

Зеленский также заявлял, что намерен развернуть "мощную информационную войну", чтобы остановить огонь на Донбассе.

А еще в команде президента размышляли над тем, чтобы вынести на всенародный референдум вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией. Зеленский убеждал, что результаты референдума нужны, чтобы просто знать мнение украинцев, а не обязательно принимать какие-то законы или решения.