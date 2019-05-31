Франція готова підтримати ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі

Франція готова підтримати ініціативи Президента України Володимира Зеленського для досягнення миру на Донбасі, запевнив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Хочу поділитися враженнями від того настрою і рішучості з боку нового українського президента в тому, щоб посилити свою країну, в той же час наблизити мир, покласти край війні", – сказав Ле Дріан після зустрічі з Зеленським 31 травня в Києві.

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Він додав, що Франція вкотре запевнила у своїй готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які виходитимуть від українського керівництва для реалізації миру на Донбасі.

Що Зеленський планує робити з конфліктом на Донбасі?

Ще перед другим туром виборів президента у команді Зеленського повідомили, що він планує боротися з Росією, яка розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також політик переконаний, що потрібно розширити мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії.

Зеленський також заявляв, що має намір розгорнути "потужну інформаційну війну", аби зупинити вогонь на Донбасі.

А ще в команді президента міркували над тим, щоб винести на всенародний референдум питання про досягнення мирних домовленостей з Росією. Зеленський переконував, що результати референдуму потрібні, щоб просто знати думку українців, а не – обов’язково схвалювати якісь закони чи рішення.