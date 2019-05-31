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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Франція готова підтримати ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі

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      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан
      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан / President.gov.ua

      Франція готова підтримати ініціативи Президента України Володимира Зеленського для досягнення миру на Донбасі, запевнив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

      "Хочу поділитися враженнями від того настрою і рішучості з боку нового українського президента в тому, щоб посилити свою країну, в той же час наблизити мир, покласти край війні", – сказав Ле Дріан після зустрічі з Зеленським 31 травня в Києві.

      Читайте також: ЄС, Донбас та відмінності з Порошенком: як минула зустріч Зеленського із іноземними міністрами

      Він додав, що Франція вкотре запевнила у своїй готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які виходитимуть від українського керівництва для реалізації миру на Донбасі.

      Що Зеленський планує робити з конфліктом на Донбасі?

      Ще перед другим туром виборів президента у команді Зеленського повідомили, що він планує боротися з Росією, яка розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також політик переконаний, що потрібно розширити мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії.

      Зеленський також заявляв, що має намір розгорнути "потужну інформаційну війну", аби зупинити вогонь на Донбасі.

      А ще в команді президента міркували над тим, щоб винести на всенародний референдум питання про досягнення мирних домовленостей з Росією. Зеленський переконував, що результати референдуму потрібні, щоб просто знати думку українців, а не – обов’язково схвалювати якісь закони чи рішення.

      обіцянки Зеленського президент війна на Донбасі

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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