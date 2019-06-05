Украина понесла ужасные потери на Донбассе

За минувшие сутки, 4 июня, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое наших защитников погибли, трое – получили ранения. Утром 5 июня был убит еще один украинский воин.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Читайте также: Украина может потерять другие территории из-за второй военной кампании России В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг бил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки-2, Талаковки, Чермалыка, Павлополя, Песков, Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под удар попали наши позиции возле Крымского, Новолуганского, Золотого-4, Станицы Луганской. Циничные действия пророссийских боевиков нашли адекватный "отзыв" у украинских бойцов – один оккупант был уничтожен, еще один ранен. С начала суток 5 июня оккупанты стреляли неподалеку Талаковки, Водяного, Золотого-1.