08:59
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Украина понесла ужасные потери на Донбассе

      263 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      За минувшие сутки, 4 июня, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое наших защитников погибли, трое – получили ранения. Утром 5 июня был убит еще один украинский воин.

      Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

      Читайте также: Украина может потерять другие территории из-за второй военной кампании России

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг бил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки-2, Талаковки, Чермалыка, Павлополя, Песков, Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под удар попали наши позиции возле Крымского, Новолуганского, Золотого-4, Станицы Луганской.

      Циничные действия пророссийских боевиков нашли адекватный "отзыв" у украинских бойцов – один оккупант был уничтожен, еще один ранен.

      С начала суток 5 июня оккупанты стреляли неподалеку Талаковки, Водяного, Золотого-1.

       

      blog_ava
      Запрет на строительство солнечных станций на земле: что ждет владельцев
      сегодня
      920
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      сегодня , 08:40 Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      Максим Єфімов 91
      Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      4 июня , 23:59 Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 14464
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 июня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 3711
      Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      4 июня , 20:02 Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      Ірина Поліщук 552
      Почему украинцы раньше требовали отставки Авакова и уйдет ли он на этот раз
      4 июня , 19:10 Почему украинцы раньше требовали отставки Авакова и уйдет ли он на этот раз
      Світлана Попова 333
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук