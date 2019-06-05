Україна зазнала жахливих втрат на Донбасі

Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу Авдіївки, Опитного, Новоселівки-2, Талаківки, Чермалика, Павлополя, Пісків, Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під удар потрапили наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Золотого-4, Станиці Луганської.

Цинічні дії проросійських бойовиків знайшли адекватний "відгук" в українських бійців – одного окупанта було знищено, ще одного поранено.

Від початку доби 5 червня окупанти стріляли неподалік Талаківки, Водяного, Золотого-1.