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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна зазнала жахливих втрат на Донбасі

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 4 червня, російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників загинули, троє – дістали поранення. Вранці 5 червня був вбитий ще один український воїн.

      Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу Авдіївки, Опитного, Новоселівки-2, Талаківки, Чермалика, Павлополя, Пісків, Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під удар потрапили наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Золотого-4, Станиці Луганської. 

      Цинічні дії проросійських бойовиків знайшли адекватний "відгук" в українських бійців – одного окупанта було знищено, ще одного поранено.

      Від початку доби 5 червня окупанти стріляли неподалік Талаківки, Водяного, Золотого-1. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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