Україна зазнала жахливих втрат на Донбасі
За минулу добу, 4 червня, російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників загинули, троє – дістали поранення. Вранці 5 червня був вбитий ще один український воїн.
Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Читайте також: Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу Авдіївки, Опитного, Новоселівки-2, Талаківки, Чермалика, Павлополя, Пісків, Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під удар потрапили наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Золотого-4, Станиці Луганської.
Цинічні дії проросійських бойовиків знайшли адекватний "відгук" в українських бійців – одного окупанта було знищено, ще одного поранено.
Від початку доби 5 червня окупанти стріляли неподалік Талаківки, Водяного, Золотого-1.
Вибір редакції
-
Головні новини 4 червня: суд у справі вбивства 5-річного хлопчика та протести у містах Українисьогодні , 08:01
-
На місці Авакова я б пішла у відставку, – Хатія Деканоїдзе про вбивство хлопчикасьогодні , 07:07
-
ПЦУ показала відео голосування, на якому ліквідували Київський патріархатсьогодні , 00:31