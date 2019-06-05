Ескалація конфлікту на Донбасі: Зеленський звернувся до Росії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення конфлікту на Донбасі. Через ескалацію він укотре звернувся до Росії та окупаційних адміністрацій на Донбасі.
Як повідомив гарант на своїй сторінці у Facebook, внаслідок посилених обстрілів позицій Обєднаних сил на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. У зв'язку з такою ситуацією він висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання потерпілим.
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Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії,
– заявив Зеленський.
Також президент зауважив, що під час другого дня перебування з робочим візитом у Брюсселі він має намір обговорити з європейськими колегами відкриту демонстрацію агресії Кремля. Крім того, українська делегація в Мінську наголосить на неприпустимості спроб діалогу з Києвом з позиції сили.
За повідомленням прес-служби Об’єднаних сил, упродовж доби 4 червня окупаційні війська на Донбасі 16 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули та троє зазнали поранень. Крім того, вранці 5 червня окупанти вбили ще одного воїна ОС. Під час ранкового засідання Верховної Ради депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.
Окуповані території у Донецькій і Луганській областях
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3 черв 2019На Донбасі загинув український десантник