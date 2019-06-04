Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі і нарвалися на відповідь

Російські окупаційні війська 3 червня 13 разів обстріляли позиції українських захисників, але отримали відповідь. На щастя, жоден боєць ЗСУ не загинув та не був поранений.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 6 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120 і 82-міліметрові міномети.

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Ворог протягом дня гатив по захисниках України з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Новоселівки другої, Верхньоторецького, Авдіївки, Кам'янки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Попасної та Новозванівки.

Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 червня одного окупанта було поранено,

– додали у штабі.

Водночас, з початку доби, 4 червня, окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Опитного з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Українські бійці дали жорстку відповідь на кожен обстріл противника. Також військові ЗСУ надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.