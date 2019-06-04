08:23
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі і нарвалися на відповідь

      211 Читать новость на русском
      Українські бійці поранили окупанта на Донбасі
      Українські бійці поранили окупанта на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська 3 червня 13 разів обстріляли позиції українських захисників, але отримали відповідь. На щастя, жоден боєць ЗСУ не загинув та не був поранений.

      Окупанти обстрілюючи українські позиції 6 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120 і 82-міліметрові міномети.

      Читайте також: Вакарчук розповів, як бачить завершення війни на Донбасі

      Ворог протягом дня гатив по захисниках України з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Новоселівки другої, Верхньоторецького, Авдіївки, Кам'янки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Попасної та Новозванівки. 

      Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 червня одного окупанта було поранено,
      – додали у штабі.

      Водночас, з початку доби, 4 червня, окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Опитного з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

      Українські бійці дали жорстку відповідь на кожен обстріл противника. Також військові ЗСУ надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       

      blog_ava
      Як зрозуміти, що у вас є паразити
      сьогодні
      1397
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      сьогодні , 01:50 Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      1444
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 00:50 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 6176
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      3 червня , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1698
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 червня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 1832
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      3 червня , 20:03 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1202
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук