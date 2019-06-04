Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе и нарвались на ответ

Российские оккупационные войска 3 июня 13 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. К счастью, ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

Оккупанты обстреливая украинские позиции 6 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 120 и 82-миллиметровые минометы.

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Враг в течении дня бил по защитниках Украины из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Новоселовки второй, Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Попасной и Новозвановки.

Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 3 июня одного оккупанта было ранено,

– добавили в штабе.

В то же время, с начала суток, 4 июня, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Опытного из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Украинские бойцы дали жесткий ответ на каждый обстрел противника. Также военные ВСУ надежно контролируют оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.