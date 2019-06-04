08:33
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе и нарвались на ответ

      59 Читати новину українською
      Украинские бойцы ранили оккупанта на Донбассе
      Украинские бойцы ранили оккупанта на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска 3 июня 13 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. К счастью, ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

      Оккупанты обстреливая украинские позиции 6 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 120 и 82-миллиметровые минометы.

      Читайте также: Вакарчук рассказал, как видит завершение войны на Донбассе

      Враг в течении дня бил по защитниках Украины из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Новоселовки второй, Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Попасной и Новозвановки.

      Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 3 июня одного оккупанта было ранено,
      – добавили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 4 июня, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Опытного из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

      Украинские бойцы дали жесткий ответ на каждый обстрел противника. Также военные ВСУ надежно контролируют оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами
      сегодня
      582
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      сегодня , 01:50 Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      554
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 01:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 1558
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      256
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 июня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 493
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      3 июня , 20:03 ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      Світлана Попова 230
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук