На Донбасі загинув український десантник

Вночі 3 червня на Донбасі під час виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя. У нього залишилися дружина, та двоє дітей – син і донька.

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Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном,

– наголосили у ЗСУ.

Дружина Вадима Інна Забава з сумом відреагувала на трагічну звістку про загибель чоловіка.

Зауважимо, у травні в боях на Донбасі загинули 9 українських військових: 6 – на Донеччині і 3 – на Луганщині. Окрім того, протягом місяця 39 захисників України зазнали поранень на передовій.