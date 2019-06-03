На Донбасі загинув український десантник
Вночі 3 червня на Донбасі під час виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим.
У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя. У нього залишилися дружина, та двоє дітей – син і донька.
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Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном,
– наголосили у ЗСУ.
Дружина Вадима Інна Забава з сумом відреагувала на трагічну звістку про загибель чоловіка.
Зауважимо, у травні в боях на Донбасі загинули 9 українських військових: 6 – на Донеччині і 3 – на Луганщині. Окрім того, протягом місяця 39 захисників України зазнали поранень на передовій.