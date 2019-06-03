16:45
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На Донбасі загинув український десантник

      421 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув десантник Забава Вадим
      На Донбасі загинув десантник Забава Вадим / Колаж 24 Каналу

      Вночі 3 червня на Донбасі під час виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовий окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим.

      У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя. У нього залишилися дружина, та двоє дітей – син і донька.

      Читайте також: Помер один з командирів полку "Азов" з позивним Кіхот

      Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном,
      – наголосили у ЗСУ.

      Дружина Вадима Інна Забава з сумом відреагувала на трагічну звістку про загибель чоловіка.

      Зауважимо, у травні в боях на Донбасі загинули 9 українських військових: 6 – на Донеччині і 3 – на Луганщині. Окрім того, протягом місяця 39 захисників України зазнали поранень на передовій. 

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      47981
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сьогодні , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 315
      Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      сьогодні , 15:59 Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      Блог Медіа 50
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      946
      Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      сьогодні , 15:30 Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      Олександра Дрік 497
      Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо
      сьогодні , 14:55 Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо
      Євгенія Мазур 68407
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук