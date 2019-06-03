На Донбассе погиб украинский десантник

Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб военный отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что погибший десантник был родом из Запорожья. У него остались жена и двое детей – сын и дочь.

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Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином,

– отметили в ВСУ.

Жена Вадима Инна Забава с грустью отреагировала на трагическую весть о гибели мужа.

Заметим, в мае в боях на Донбассе погибли 9 украинских военных: 6 – на Донетчине и 3 – на Луганщине. Кроме того, в течение месяца 39 защитников Украины получили ранения на передовой.