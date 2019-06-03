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      На Донбассе погиб украинский десантник

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      На Донбассе погиб десантник Забава Вадим
      На Донбассе погиб десантник Забава Вадим / Коллаж 24 Канала

      Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб военный отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим.

      В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что погибший десантник был родом из Запорожья. У него остались жена и двое детей – сын и дочь.

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      Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином,
      – отметили в ВСУ.

      Жена Вадима Инна Забава с грустью отреагировала на трагическую весть о гибели мужа.

      Заметим, в мае в боях на Донбассе погибли 9 украинских военных: 6 – на Донетчине и 3 – на Луганщине. Кроме того, в течение месяца 39 защитников Украины получили ранения на передовой.

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
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