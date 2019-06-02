Умер один из командиров полка "Азов" с позывным Кихот

Скончался бывший боец полка "Азов" Игорь Прозапас с позывным Кихот. Он был заместителем командира полка по применению артиллерии. Причину смерти бойца в "Азове" не указали.

Прозапас присоединился к "Азова" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров.

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Под авторством Кихота вышло несколько научных статей. Среди них – статья о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным побратимом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!", – написали в пресс-службе "Азова".