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      Умер один из командиров полка "Азов" с позывным Кихот

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      Боец "Азова" Игорь Прозапас Кихот
      Боец "Азова" Игорь Прозапас Кихот / Facebook-страница "Азова"

      Скончался бывший боец полка "Азов" Игорь Прозапас с позывным Кихот. Он был заместителем командира полка по применению артиллерии. Причину смерти бойца в "Азове" не указали.

      Прозапас присоединился к "Азова" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров.

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      Под авторством Кихота вышло несколько научных статей. Среди них – статья о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

      "Друг Кихот всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным побратимом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для следующих поколений!", – написали в пресс-службе "Азова".

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе "Азов" Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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