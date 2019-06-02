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      Помер один з командирів полку "Азов" з позивним Кіхот

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      Боєць "Азова" Ігор Прозапас Кіхот
      Боєць "Азова" Ігор Прозапас Кіхот / Facebook-сторінка "Азова"

      Передчасно помер колишній боєць полку "Азов" Ігор Прозапас з позивним Кіхот. Він був заступником командира полку по застосуванню артилерії. Причину смерті бійця в "Азові" не вказали.

      Прозапас приєднався до "Азова" в 2015 році, був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів.

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      Під авторством Кіхота вийшло кілька наукових статей. Серед них – стаття про систему управління вогнем ISTAR у сучасному військовому конфлікті.

      "Друг Кіхот завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його справжня відданість боротьбі і нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь!", – написали у прес-службі "Азова".

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил "Азов"
      Джерело: 24 канал
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