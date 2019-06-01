Потери Украины на Донбассе в мае: что известно о 9 погибших военных

В боях на Донбассе в мае погибли 9 украинских военных: 6 – в Донецкой области и 3 – на Луганщине. Кроме того, в течение месяца 39 защитников Украины получили ранения на передовой.

Денис Козьма "Дед" погиб 1 мая, во время боевого выхода в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области вблизи села Николаевка. По официальной версии, боец ​​исчез в ходе преследования резервной группой диверсантов противника, которая под прикрытием тумана пыталась незаметно преодолеть полосу обеспечения.

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Тело Козьмы пророссийские боевики передали украинской стороне 8 мая. Боец родился в Приозерном в 1987 году. С детства занимался футболом в спортивной школе, был активным участником ультрас-движения одесского "Черноморца".



Денис Козьма "Дед"

Иван Сакаль – командир взвода разведки 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты – не дожил 2 месяца до своего 25-летия. 1 мая он потерпел тяжелого ранения вместе с 2 собратьями во время боя возле села Николаевка Донецкой области в районе оккупированного Докучаевска.

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Сакаль был эвакуирован, однако скончался 6 мая в реанимации больницы в Днепре – после 5 суток пребывания в коме и нескольких операций.

Сакаль родился в 1994 году в селе Завадовка на Львовщине. В 2014 году поступил на военную службу по контракту. Служил в комендатуре охраны и обслуживания ВМС ВСУ. С 2015 года – в морской пехоте, главный сержант взвода. Весной 2019 года была третья ротация бойца в зону боевых действий на Донбассе.



Иван Сакаль

Сергей Дрогин "Скиф" – командир отделения 2-й "афганской" роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 омбр. Боец погиб 7 мая на наблюдательном посту на Горловском направлении возле поселка Южного в Донецкой области от огнестрельного ранения из снайперского оружия. У него остались родители, сестра, жена.

Сергей родился в 1986 году в Северодонецке Луганской области. В школе увлекался компьютерами, греблей, пейнтболом и спортивным ориентированием. Работал администратором в компьютерном клубе, после армии был продавцом. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном полку оперативного обеспечения на Львовщине.

В боевых действиях на Донбассе участвует с 2015 года. Был военным медиком, потом снайпером. После учений на полигоне стал командиром отделения.



Сергей Дрогин

Владимир Коваль – старшина, командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Боец погиб от огнестрельного ранения в шею во время ночного обстрела вблизи села Павлополь.

Родился в 1967 году в семье военных в Казахстане. После 8 классов школы вместе с семьей переехал в Херсон. После срочной службы в армии Коваль работал в херсонской милиции (до 1997 года). В 1999 году переехал в Хмельницкий, занимался бизнесом.

В 2015 году был призван по мобилизации в пограничные войска. Впоследствии служил в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Подписал контракт на службу в ДШП (79 ОДШБр). У Владимира остались жена и взрослая дочь-военнослужащий Нацгвардии.



Владимир Коваль

Антон Безверхний "Питбуль" – 25-летний гранатометчик 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" 54 омбр ВСУ. Военный погиб 14 мая в районе Новозвановки на Луганщине от пули вражеского снайнера. Боец был земляком, напарником и близким другом Яны Червоной "Ведьмы" – военной, погибшего 2 апреля в результате минометного обстрела на наблюдательном пункте под Новозвановкой.

Безверхний родился в 1994 году в Харькове. Учился в специализированной школе-интернате "Лицей "Милиционер", увлекался юриспруденцией. Был активистом ОО "Верное сердце". На контракт в ВСУ пришел в 2018 году. В феврале 2019 года был награжден отличием начальника Генштаба.



Антон Безверхий

Василий Джус – прапорщик батальона связи 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" ВС ВСУ. Он погиб 16 мая в результате попадания вражеской мины в траншею украинских военных в поселке Водяное Донецкой области. Связиста с авиабригады отправили на должность наводчика к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Джус родился в 1974 году в селе Букачевская Слобода на Ивано-Франковщине, жил в Киеве. Прошел срочную армейскую службу в Житомире. Вернувшись домой, работал охранником, ездил на заработки в Польшу. Летом 2018 года пошел в армию. В июне 2019 года боец ​​должен был вернуться домой. У него остались мать и дочь.



Василий Джус

Роман Досяк – военный 10 ОГШБр – получил пулевое ранение 18 мая во время боя вблизи Крымского Луганской области. Раненого бойца отправили санавиацией с тяжелой черепно-мозговой травмой в больницу Днепра. Медики боролись за жизнь Досяка несколько суток, но ранение оказалось слишком тяжелым: пуля попала солдату в лоб над правым глазом и вышла из левого виска. Через 5 дней, вечером 22 мая, боец ​​умер.

Досяк родился в 1970 году во Львове. В последние годы жил в селе Лещин на Львовщине. В сентябре 2018 года подписал контракт с ВСУ, служил в должности стрелка-помощника гранатометчика 1-го взвода 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Романа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.



Роман Досяк

Александр Пузиков – боец ​​24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военный погиб 24 мая в Донецкой области вскоре после своего 33-летия. У Александра остались мать, жена и маленький сын.

Боец родился в 1986 году в Никополе Днепропетровской области. С 2004 по 2013 год проходил военную службу в Днепре на должностях водителя, командира отделения, заместителя комвзвода, старшины роты. В 2008-2009 годах служил в составе украинского миротворческого контингента в Косово. С началом боев в Донбассе вернулся в армию. В марте 2019 года вновь подписал контракт с Вооруженными силами.



Александр Пузиков

Борис Степанченко – сапер 1-го отделения инженерно-саперного взвода 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 27 мая во время проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений в районе города Попасная группу саперов, в составе которой был Степанченко, атаковала ДРГ противника. Завязался бой, в ходе которого украинские саперы уничтожили 2 и ранили 2 пророссийских боевиков. Однако Степанченко пропал без вести. Через 2 дня в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" его тело обнаружили и эвакуировали на временно оккупированную территорию.

31 мая боевики посредством местных ветеранов-"афганцев" передали останки Степанченко украинской стороне.

Родился в 1984 году и проживал в селе Самойловка Донецкой области. В июле 2018 года подписал контракт с ВСУ. У погибшего остались родители, сестра, жена и двое детей.