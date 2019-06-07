Двоє українських військових загинули внаслідок артилерійського обстрілу під Новолуганськом

У ніч на 7 червня ситуація у районі проведення ООС суттєво загострилася. Збройні формування РФ атакували позиції українських військових із застосуванням артилерії. Внаслідок нападу двоє військовослужбовців загинули, ще восьмеро отримали поранення.

У пресс-центрі ООС зазначили, що українські військові відкрили вогонь у відповідь, знищивши вогневі точки збройних формувань Російської Федерації. Втрати серед бойовиків наразі уточнюються.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник, зухвало порушивши умови Мінських домовленостей, атакував підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні ворог п'ять разів порушував режим припинення вогню із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових не було.