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      Пекельна доба на Донбасі: загинули 2 бійці ООС, 6 отримали поранення та ще 4 травмовані

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      Пекельна доба на Донбасі: загинули 2 бійці ООС, 6 отримали поранення та ще 4 травмовані
      Пекельна доба на Донбасі: загинули 2 бійці ООС, 6 отримали поранення та ще 4 травмовані / prm.ua

      Упродовж доби 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів 2 українських військових загинули, 6 отримали поранення, а ще 4 серйозно травмувалися.

      Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

      Читайте також: Двоє українських військових загинули внаслідок артилерійського обстрілу під Новолуганськом

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населених пунктів Опитне, Водяне, Чермалик, Мар’їнка, Майорськ, а також поблизу міста Павлопіль.

      За даними розвідки, 6 червня одного окупанта було знищено.

      Від початку поточної доби окупанти уже 7 разів обстріляли позиції ООС.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль та у районі села Гнутове.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції ООС: поблизу населеного пункту Новолуганське та сіл Травневе і Зайцеве.

      На жаль, унаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати ворога наразі уточнюються.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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