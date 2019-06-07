Пекельна доба на Донбасі: загинули 2 бійці ООС, 6 отримали поранення та ще 4 травмовані

Упродовж доби 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів 2 українських військових загинули, 6 отримали поранення, а ще 4 серйозно травмувалися.

Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населених пунктів Опитне, Водяне, Чермалик, Мар’їнка, Майорськ, а також поблизу міста Павлопіль.

За даними розвідки, 6 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби окупанти уже 7 разів обстріляли позиції ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль та у районі села Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції ООС: поблизу населеного пункту Новолуганське та сіл Травневе і Зайцеве.

На жаль, унаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати ворога наразі уточнюються.