ВСУ понесли потери в Донбассе / Фото из открытых источников

В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения ООС существенно обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции украинских военных с применением артиллерии. В результате нападения двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения.