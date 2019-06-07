Двое украинских военных погибли в результате артиллерийского обстрела под Новолуганском
В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения ООС существенно обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции украинских военных с применением артиллерии. В результате нападения двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения.
В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные открыли огонь, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации. Потери среди боевиков пока уточняются.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии,
– говорится в сообщении.
Накануне враг пять раз нарушал режим прекращения огня с применением вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было.