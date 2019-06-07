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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Двое украинских военных погибли в результате артиллерийского обстрела под Новолуганском

      52 Читати новину українською
      ВСУ понесли потери в Донбассе
      ВСУ понесли потери в Донбассе / Фото из открытых источников

      В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения ООС существенно обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции украинских военных с применением артиллерии. В результате нападения двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения.

      В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные открыли огонь, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации. Потери среди боевиков пока уточняются.

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      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии,
      – говорится в сообщении.

      Накануне враг пять раз нарушал режим прекращения огня с применением вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было.

      blog_ava
      Мы нашли обоснование, – советник Зеленского об увольнении Луценко
      6 июня
      231
      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Потери Новости Украины Новости политики
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