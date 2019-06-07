14:13
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Время было потеряно, ведь не сразу дали возможность стрелять в ответ, – пресс-офицер "Азова"

      135 Читати новину українською
      Время было потеряно, ведь не сразу дали возможность стрелять в ответ, – пресс-офицер "Азова"
      Время было потеряно, ведь не сразу дали возможность стрелять в ответ, – пресс-офицер "Азова" / Новое время

      В результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" на Светлодарской дуге погибли два военнослужащих – Дмитрий Пругло, позывной "Круглый" и Максим Олексюк , позывной "Максон". Впоследствии стало известно, что военнослужащие не имели достаточно времени на адекватный ответ боевикам, потому что им не сразу дали возможность отстреливаться.

      Об этом в комментариях 24 канала рассказал пресс-офицер полка "Азов" (позывной "Никополь").

      Читайте также: Двое украинских военных погибли в результате артиллерийского обстрела под Новолуганском

      Как происходил обстрел позиций полка "Азов"

      Как рассказал пресс-офицер, вечером 6 июня российский боевики начали обстрел позиций спецподразделения "Азов" из ствольной артиллерии. Они задействовали около 40 снарядов и 30 минометов. В общем, обстрел продолжался около часа.

      Контрбатарейная работа велась, но время было потеряно, потому что не сразу получили возможность дать ответ. Впоследствии, со стороны украинских военных был дан адекватный ответ. Но к сожалению, мы понесли невосполнимые потери" – погибли военнослужащие "Круглый" и "Максон",
      – сказал "Никополь".

      Он также отметил, что Вооруженные силы отреагировали на обстрел, но насколько адекватным был ответ – неизвестно, потому о потерях боевиков пока нет информации.

      По словам пресс-офицера, стреляли по всей линии фронта, которую держит полк "Азов". В частности, под обстрел попали еще Майское и Зайцево.

      Ответ на заявление Зеленского "Россия потеряла контроль над боевиками"

      Напомним, что президент Владимир Зеленский отметил, что этот обстрел свидетельствует о том, что Россия потеряла контроль над боевиками. "Вопиющее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – заявил он.

      "Никополь" отметил, что это невозможная ситуация, поскольку боевики фактически кормятся из рук России, получают оттуда боекомплекты и технику, поэтому они не могли бы выйти из-под контроля РФ. А если такое и случалось раньше, то они были ликвидированы самими же российскими спецназовцами.

      Поэтому это полная ерунда. Мы видим цену этих переговоров с Россией, потому что страна-агрессор любые договоренности использует для того, чтобы улучшить свое положение, и делает это за счет жизней украинских бойцов,
      – добавил пресс-офицер.

      Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях касательно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

      Что известно о погибших военнослужащих – читайте здесь.

      blog_ava
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      сегодня
      1878
      Теги: Новости Украины Украина – Россия "Азов" Вооруженные силы Украины Жертвы Владимир Зеленский Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      сегодня , 13:44 Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      Юрій Бутусов 306
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      36
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 417
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1376
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 306
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук