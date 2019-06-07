Время было потеряно, ведь не сразу дали возможность стрелять в ответ, – пресс-офицер "Азова"

В результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" на Светлодарской дуге погибли два военнослужащих – Дмитрий Пругло, позывной "Круглый" и Максим Олексюк , позывной "Максон". Впоследствии стало известно, что военнослужащие не имели достаточно времени на адекватный ответ боевикам, потому что им не сразу дали возможность отстреливаться.

Об этом в комментариях 24 канала рассказал пресс-офицер полка "Азов" (позывной "Никополь").

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Как происходил обстрел позиций полка "Азов"

Как рассказал пресс-офицер, вечером 6 июня российский боевики начали обстрел позиций спецподразделения "Азов" из ствольной артиллерии. Они задействовали около 40 снарядов и 30 минометов. В общем, обстрел продолжался около часа.

Контрбатарейная работа велась, но время было потеряно, потому что не сразу получили возможность дать ответ. Впоследствии, со стороны украинских военных был дан адекватный ответ. Но к сожалению, мы понесли невосполнимые потери" – погибли военнослужащие "Круглый" и "Максон",

– сказал "Никополь".

Он также отметил, что Вооруженные силы отреагировали на обстрел, но насколько адекватным был ответ – неизвестно, потому о потерях боевиков пока нет информации.

По словам пресс-офицера, стреляли по всей линии фронта, которую держит полк "Азов". В частности, под обстрел попали еще Майское и Зайцево.

Ответ на заявление Зеленского "Россия потеряла контроль над боевиками"

Напомним, что президент Владимир Зеленский отметил, что этот обстрел свидетельствует о том, что Россия потеряла контроль над боевиками. "Вопиющее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – заявил он.

"Никополь" отметил, что это невозможная ситуация, поскольку боевики фактически кормятся из рук России, получают оттуда боекомплекты и технику, поэтому они не могли бы выйти из-под контроля РФ. А если такое и случалось раньше, то они были ликвидированы самими же российскими спецназовцами.

Поэтому это полная ерунда. Мы видим цену этих переговоров с Россией, потому что страна-агрессор любые договоренности использует для того, чтобы улучшить свое положение, и делает это за счет жизней украинских бойцов,

– добавил пресс-офицер.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях касательно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

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