О ситуации на фронте по состоянию на сегодня, 19 апреля, рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные Генштаба и аналитиков DeepState.

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Продвижение россиян

Вооруженные силы России продвинулись в Новокалиново Донецкой области. Тогда как в окрестностях Очеретино продолжались бои за электрическую подстанцию, сообщили аналитики DeepState ночью 19 апреля.

"Враг продвинулся в Новокалиново. Продолжаются бои за электрическую подстанцию в Очеретино", - говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что ранее сообщали о том, что оккупанты были отброшены с электрической подстанции, однако позже стало известно, что те снова начали наступать и пытались удержаться на позициях "под шквалом артиллерии" ВСУ.

Новокалиново на карте:

Ситуация на всех направлениях фронта

В утренней сводке 19 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики не прекращают атаковать украинские позиции в районе Часового Яра. Всего за сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационных ударов подверглись 24 населенных пункта. Под артиллерийским огнем противника были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении враг наступательных и штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении захватчики четыре раза атаковали позиции украинских защитников в районах Торского и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где захватчики 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

Удары ВСУ по позициям врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, двух артиллерийских средствах, станции РЭБ, района сосредоточения личного состава и по складу боеприпасов противника.