В пятницу, 19 апреля, захватчики атаковали ракетами Сумы. В областной военные администрации отметили, что Россия в очередной раз совершила преступление против мирного населения нашего государства.

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Атака на Сумы

Как отмечают в Сумской ОВА, на место происшествия выехали все соответствующие службы. По предварительной информации, люди не пострадали.

Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области. 19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы,

– указано в сообщении.

Кроме того, власть призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также всегда спускаться при необходимости в укрытиях.

Россия не прекращает террор