В пятницу, 19 апреля, захватчики атаковали ракетами Сумы. В областной военные администрации отметили, что Россия в очередной раз совершила преступление против мирного населения нашего государства.
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Атака на Сумы
Как отмечают в Сумской ОВА, на место происшествия выехали все соответствующие службы. По предварительной информации, люди не пострадали.
Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области. 19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы,
– указано в сообщении.
Кроме того, власть призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также всегда спускаться при необходимости в укрытиях.
Россия не прекращает террор
- В ночь на 19 апреля и утром российские войска нанесли массированный ракетный удар по региону. По информации Сергея Лысака, главы областной ОВА, было сбито 11 ракет, но некоторые все же попали в цели.
- В Днепре в результате атаки частично разрушена жилая пятиэтажка, есть погибшие и раненые, под завалами могут находиться люди. Повреждены также два инфраструктурных объекта, в Криворожском и других районах есть погибшие, среди раненых – дети.
- Атаки врага не обошли инфраструктурные объекты, в частности Укрзализныцю. В Днепре была остановлена на время работа железнодорожного вокзала, движение поездов приостановили, пассажиров трех поездов высадили на станции "Горяиново".
- Владимир Зеленский назвал день тяжелым из-за ракетных ударов по городам Украины, в частности Днепр, Синельниково, Кривой Рог, Никополь, Одесский регион. Президент выразил соболезнования семьям погибших, поблагодарил за поддержку пострадавшим и призвал партнеров предоставить системы ПВО для защиты жизней граждан.