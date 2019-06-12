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      Українська армія значно просунулася на позиціях: до Донецька тепер від 100 метрів

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      Українська армія значно просунулася на позиціях
      Українська армія значно просунулася на позиціях / http://teren-sxid.org.ua

      Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила просунулися вперед та закріпилися на нових позіціях у Мар’їнці. Тепер відстань до тимчасово окупованої Олександрівки до Донецька від 100 до 250 метрів.

      Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони – вона пересунулася у Тудівський район, передає фонд "Повернись живим".

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      Як звільняли Мар'їнку? Мар'їнку звільнили від російських окупантів у серпні 2014 року, проте, у місті залишалася “сіра зона” – територія, між позиціями ЗСУ та бойовиками. У червні 2015 року російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, але сили ЗСУ відбили атаку. Під час оборони Мар’їнки тільки у червні 2015 року, за різними даними, загинули від 20 до 22 військовослужбовців.

      Як минула доба на фронті? Упродовж доби 11 червня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. На такі дії бойовиків українські воїни давали адекватну відповідь.

      Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисники зазнали поранення. Щодо ситуації у лавах бойовиків, то, за даними розвідки, двох окупантів було знищено та ще 7 поранено.

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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