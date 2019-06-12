Українські воїни завдали серйозних втрат бойовикам, попри їхню неабияку активність

Упродовж доби 11 червня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. На такі дії бойовиків українські воїни давали адекватну відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

– у районі Водяного: п’ять разів із мінометів калібру 120- та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– у районі селища Лебединське: тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу населеного пункту Піски: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– у районі Павлополя: з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу Авдіївки: зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– поблизу Гнутового: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– поблизу Мар'їнки: двічі зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

– біля Широкиного: двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли сім разів:

– у районі Попасної: зі 122-міліметрової артилерії;

– на околиця Кримського: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– у районі населеного пункту Станиця Луганська: зі стрілецької зброї;

– біля Гладосового: з артилерії калібру 122 міліметри;

– поблизу Золотого: з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– у районі Новолуганського: з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– на околицях Південного: з мінометів калібру 82 міліметри, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисники зазнали поранення. Щодо ситуації у лавах бойовиків, то, за даними розвідки, 11 червня двох окупантів було знищено та ще 7 поранено.

Від початку поточної доби проросійські найманці обстріляля позиції Об'єднаних сил чотири рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій українських захисників:

– поблизу населеного пункту Водяне: зі стрілецької зброї;

– біля Старогнатівки: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

– у районі Новгородського: з мінометів калібру 120- та 82 міліметри, стрілецької зброї;

– на околицях Зайцевого: зі 120-міліметрових мінометів.

Упродовж доби 10 червня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників, на щастя, не було, натомість двох окупантів було поранено.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях