Українські захисники поранили 10 окупантів та знищили їхню військову техніку на Донбасі
Минулої доби, 9 червня, окупаційні війська Росії 26 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жоден наш військовий не загинув та не був поранений. А от ворогу відсіч дали – поранили 10 бойовиків та знищили їхню одну одиницю військової техніки.
Російські найманці гатили з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Водяного, Талаківки, Павлополя, Гнутового, Верхньоторецького, Пісків, Авдіївки, Березового, Невельського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були обстріляні позиції українських військових біля Новоолександрівки, Зайцевого, Новолуганського.
Від початку поточної доби, 10 червня, окупанти стріляли неподалік Піщевика та Зайцевого.
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