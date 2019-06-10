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      Українські захисники поранили 10 окупантів та знищили їхню військову техніку на Донбасі

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      Операція Об'єднаних сил
      Операція Об'єднаних сил / 24 канал

      Минулої доби, 9 червня, окупаційні війська Росії 26 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жоден наш військовий не загинув та не був поранений. А от ворогу відсіч дали – поранили 10 бойовиків та знищили їхню одну одиницю військової техніки.

      Російські найманці гатили з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил. 

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Водяного, Талаківки, Павлополя, Гнутового, Верхньоторецького, Пісків, Авдіївки, Березового, Невельського. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були обстріляні позиції українських військових біля Новоолександрівки, Зайцевого, Новолуганського.

      Від початку поточної доби, 10 червня, окупанти стріляли неподалік Піщевика та Зайцевого. 

       

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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