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      Да найгарячіше було на Донбасі минулої доби та з чого бойовики били по українських воїнах

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 10 червня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. На кожний обстріл була адекватна відповідь з боку Об'єднаних сил.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – районі Водяного: шість разів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – поблизу Опитного: з мінометів калібру 120- та 82 міліметри;

      – у районі населеного пункту Піски: з 82-міліметрових мінометів;

      – у районі населеного пункту Мар'їнка: з мінометів калібру 120 міліметрів;

      – у районі Широкиного: зі стрілецької зброї;

      – на околицях Новотроїцького: з гранатометів і стрілецької зброї;

      – поблизу села Пищевик: зі станкового протитанкового гранатомету.

      Читайте також: Артобстріл бойовиків під Новолуганським: що зараз із пораненими бійцями ЗСУ

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників ворог обстріляв п’ять разів:

      – у районі Зайцевого: з мінометів калібру 120 міліметрів;

      – біля Світлодарська: зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

      – у районі населеного пункту Південне: з мінометів калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів;

      – поблизу Новоолександрівки: з гранатометів;

      – на околицях Новгородського: з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників, на щастя, немає. Щодо ситуації у лавах бойвиків, то, за даними розвідки, 10 червня двох окупантів було поранено.

      Від початку поточної доби проросійські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил двічі. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

      – поблизу населеного пункту Водяне: зі стрілецької зброї;

      – у районі Пісків: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Упродовж доби 9 червня окупаційні війська Росії на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає, натомість 10 бойовиків  зазнали поранень. Крім того, було знищено одну одиницю їхньої військової техніки.

      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      якою нині є ситуація на Донбасі:
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      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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