15:47
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, 7 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Азовці" на Донбасі попрощалися з загиблими під час обстрілу побратимами: фото

      38 Читать новость на русском
      На Донбасі військові попрощалися з двома загиблими бійцями полку "Азов"
      На Донбасі військові попрощалися з двома загиблими бійцями полку "Азов" / Azov.org.ua

      Бійці батальйону "Азов", які служать на Світлодарській дузі, попрощалися з загиблими 6 червня побратимами 28-річним Дмитром Пруглом "Круглим" та 23-річним Максимом Олексюком "Максоном".

      Пругло та Олексюк загинули поблизу Новолуганського на Світлодарській дузі внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони проросійських бойовиків, що тривав майже 4 години. Тоді окупанти гатили з заборонених мінськими угодами 122-міліметрової ствольної артилерії та 120-міліметрових мінометів.

      Читайте також: Це не перші й не останні втрати: екс-розвідник оцінив ситуацію на Донбасі

      Обоє загиблих військових були бійцями 3-ї роти "Азова". Пругло був заступником командира з роботи з особовим складом та вірно служив на благо підрозділу з 2014 року. А Олексюк запам’ятався побратимам як вірний та мужній товариш, який ніколи не відмовляв у допомозі та понад усе в житті любив Україну, повідомили в "Азові".

      Війна на Донбасі втрати загиблі військові Азов прощання похорон Пругло Олексюк
      Загиблі "азовці" Пругло та Олексюк/Колаж 24 каналу

      Командир полку "Азов" друг Редіс у своїй промові на прощанні з бійцями запевнив, що на ворога чекає страшна відплата за загибель "азовців".

      Ми з вами вкотре переконалися, що ніякі мінські домовленості не діють. Це абсурд. Вони забрали життя 2 наших бойових побратимів, воїнів, славних синів України. Це вкотре показує те, що з терористами перемовини вести не можна. А ми і не збираємося. За наших побратимів ми відплатимо десятками вбитих ворогів з того боку,
      – запевнив командир полку "Азов".

      Читайте також: Бойовики 7 червня знову завдали Україні серйозних втрат на Донбасі

      прощання загиблі військові полк Азов Донбас похорон
      Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"

      війна на Донбасі втрати Азов похорон
      Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"

      війна на Донбасі ООС втрати Азов похорон прощання
      Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"

      blog_ava
      "Сила і честь" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку партії
      сьогодні
      6120
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил "Азов" Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сьогодні , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 2317
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      1845
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4748
      Україна – Сербія: враження після матчу
      сьогодні , 09:20 Україна – Сербія: враження після матчу
      Ігор Саджениця 1945
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сьогодні , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1739
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук