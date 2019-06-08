"Азовці" на Донбасі попрощалися з загиблими під час обстрілу побратимами: фото

Бійці батальйону "Азов", які служать на Світлодарській дузі, попрощалися з загиблими 6 червня побратимами 28-річним Дмитром Пруглом "Круглим" та 23-річним Максимом Олексюком "Максоном".

Пругло та Олексюк загинули поблизу Новолуганського на Світлодарській дузі внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони проросійських бойовиків, що тривав майже 4 години. Тоді окупанти гатили з заборонених мінськими угодами 122-міліметрової ствольної артилерії та 120-міліметрових мінометів.

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Обоє загиблих військових були бійцями 3-ї роти "Азова". Пругло був заступником командира з роботи з особовим складом та вірно служив на благо підрозділу з 2014 року. А Олексюк запам’ятався побратимам як вірний та мужній товариш, який ніколи не відмовляв у допомозі та понад усе в житті любив Україну, повідомили в "Азові".



Загиблі "азовці" Пругло та Олексюк/Колаж 24 каналу

Командир полку "Азов" друг Редіс у своїй промові на прощанні з бійцями запевнив, що на ворога чекає страшна відплата за загибель "азовців".

Ми з вами вкотре переконалися, що ніякі мінські домовленості не діють. Це абсурд. Вони забрали життя 2 наших бойових побратимів, воїнів, славних синів України. Це вкотре показує те, що з терористами перемовини вести не можна. А ми і не збираємося. За наших побратимів ми відплатимо десятками вбитих ворогів з того боку,

– запевнив командир полку "Азов".

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Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"



Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"



Прощання з загиблими на Донбасі "азовцями"