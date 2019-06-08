Бойовики знову завдали серйозних втрат Україні на Донбасі
2 українських військових загинули, 5 зазнали поранень та 7 – бойових травм внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 7 червня. На кожен обстріл бійці Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Було ліквідовано 2 та поранено 1 бойовика російських окупаційних сил.
Окупанти протягом доби 28 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому тричі – з заборонених мінськими угодами 152 та 122-міліметрової артилерії та мінометів калібру 120 міліметрів.
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Бойовики також вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.
Де проросійські бойовики влаштували обстріли на Донбасі?
Біля Новоселівки Другої окупанти вели вогонь з артилерії 152 міліметри, мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів;
у районі Павлополя – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
у районі Водяного – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Новоолександрівка Друга – з артилерії 152 міліметри, мінометів 82 міліметри;
Біля Мар’їнки – з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї;
Новогригорівка – гранатомети та кулемети;
Біля Гнутового – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
Миколаївка – протитанкові гранатомети;
Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
поблизу Новолуганського – зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів, 120-міліметрових гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Станиця Луганська – стрілецьке озброєння;
Кримське – 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Травневе – озброєння бойової машини піхоти, автоматичні гранатомети;
Зайцеве – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Від початку доби 8 травня ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 1 раз з великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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