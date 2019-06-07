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      Чи можуть зараз військові стріляти у відповідь ворогу на Донбасі: позиція ООС

      1034 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      В штабі ООС запевняють, що українські військові можуть відповідати вогнем на атаки проросійських бойовиків на Донбасі. Вони можуть робити це, не запитуючи попередньо дозволу старшого начальника.

      Так, 5 червня голова української делегації у Мінську Леонід Кучма запропонував прописати в домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі заборону на вогонь у відповідь. А в ніч на 7 червня, коли українські захисники помітили артилерію ворога, з якої той потім відкрив по них вогонь, командування заборонило оборонцям стріляти по об’єктах.

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      Натомість заступник командувача штабу ООС, генерал-майор Богдан Бондар каже, що підрозділи Збройних сил України мають право відповідати вогнем ворогу в разі загрози життю або втрати території. Про це він розповів на брифінгу у Міністерстві оборони України.

      Не зважаючи на те, що зараз ми перебуваємо в режимі припинення вогню, Україна його дотримується, але під час віддачі розпоряджень, вказівок, зазначено, що підрозділи ЗСУ в ООС мають повне право адекватно реагувати на всі обстріли, які є. Вони мають право, не запитуючи старшого начальника, застосовувати вогневі засоби в разі загрози їхньому життю або втрати території. Це навіть не обговорюється,
      – наголосив Бондар.

      Що ще відомо про ініціативу Кучми "не стріляти у відповідь" на Донбасі та реакцію на неї: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Мінські домовленості Леонід Кучма
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