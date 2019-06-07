Готуються до перемир’я по-своєму: ворог стягнув в окупований Луганськ велику партію зброї

Поки Україна готується до запровадження "режиму тиші" проросійські бойовики перетворюють окупований Луганськ на військову базу. Так, на території місцевої трикотажної фабрики "Лутри" вони накопичують військову техніку та живу силу.

Так, за останній тиждень на територію фабрики із Ростовської області Росії доставили велику партію стрілецької зброї та боєприпасів. Вони призначені для так званої "народної міліції ЛНР". Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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На території фабрики розташовані склади і відкрито цех по ремонту стрілецької зброї. Крім того, там знаходяться шість одиниць БТР-60, щонайменше 35 вантажівок військового типу й один БТР-80,

– додає він.

Окрім того, Клименко опирається на звіт спостерігачів ОБСЄ, у якому вказано про переміщення військових вантажівок з РФ 3 червня біля українсько-російського кордону.

Попри це, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що 10 червня планується розпочати розведення сил на ділянці в Станиці Луганській.

Можливо за три дні, які залишились до впровадження рішення ТКГ, ситуація зміниться і уся ця техніка повернеться до Ростовської області РФ. Ми прагнемо миру, але не будь-якою ціною. Не за такий сценарій віддали свої життя 15 тисяч кращих синів та доньок України,

– наголосив Клименко.

Зазначимо, що Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі і визначила терміни розведенні сил у Станиці Луганській. Так, нову угоду про припинення вогню можуть підписати вже на наступній ТКГ в Мінську 19 червня. До цього на цій ділянці має настати режим тиші.

Натомість в ніч на 7 червня окупанти здійснили потужний артобстріл по українських позиціях під Новолуганським. В результаті ворожого вогню загинули 2 військових, ще 11 отримали поранення. За словами волонтера Романа Доніка, оборонці помітили артилерію бойовиків ще до того, як вони відкрили із неї вогонь, проте військовим заборонили стріляти.