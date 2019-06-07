Це – констатація окупації, – речниця Зеленського пояснила його фразу про Росію і найманців

Слова Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія втратила контроль над своїми найманцями на Донбасі, є констатацією того, що країна-агресор окупувала цю територію.

Зеленський відзначився відповідною заявою після того, як окупаційні сили влаштували потужний артобстріл українських позицій під Новолуганським. Внаслідок нього загинуло 2 військових ЗСУ, ще 11 отримали поранення.

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Так, глава держави попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною фразою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.

Речниця президента Юлія Мендель пояснила слова Зеленського у коментарі ТСН. Так, вона зазначила, що із критикою на президента кинулися особи, які бажають "розводити зраду".

Фраза Зеленського про відновлення Росією контролю є фактично констатацією окупації Донбасу. Я розумію, що "зраду" розводити дуже добре і особливо ми бачили, хто її розводить. Я наголошую на тому, що Україна просила визнати всю міжнародну спільноту, що Росія контролює бойовиків на Донбасі і всі це визнають. І раптом, коли ми говоримо Росії: "Не стріляйте! Дайте можливість переговорному процесу, не ескалуйте дію", то президент осуджується,

– сказала Мендель.

Вона також пояснила, що для України є очевидний той факт, що саме Росія несе відповідальність за дії незаконних збройних формувань, тому у фразі Зеленського "нема нічого надзвичайного".

"В міжнародному праві є поняття, яке зараз стосується і України, і яке зараз визнане міжнародною спільнотою, що держава-окупант здійснює контроль над окупаційною владою, тобто фактично за тими збройними формуваннями, які сьогодні вчинюють війну на Донбасі", – додала Мендель.