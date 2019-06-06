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      "Дорожню карту" Зеленського по Донбасу не публікуватимуть до 19 червня

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      Юлія Мендель
      Юлія Мендель / Главред

      "Дорожня карта" України щодо припинення вогню на Донбасі і повернення заручників поки не буде публічною. Спочатку її погодять з партнерами по нормандському формату.

      Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

      Читайте також: Ніякої економічної блокади Донбасу немає: Кучма виступив на брифінгу в АП

      Щодо питання "дорожньої карти" від президента щодо мінських переговорів – ми поки не робимо "дорожню карту" публічною із двох причин. Перша причина – це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, й ініціативи президента блокувалися іншою стороною,
      – сказала Мендель на прес-конференції в Адміністрації Президента.

      Додамо, що мовиться про "дорожню карту" Зеленського, яка стосується припинення вогню на Донбасі і повернення заручників.

      За словами Мендель, непублічність стратегії президента щодо вирішення ситуації на Донбасі – це питання безпеки.

      "З іншого боку, ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами в нормандські форматі, і до 19 червня ми не хотіли б публікувати цю карту", – додала Мендель.

      Зазначимо, що 5 червня після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у Мінську представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи.

      Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій. Ще одна, яка стосується перемир'я, пропонує не стріляти у відповідь на ворожий вогонь. Питання щодо зняття економічної блокади з Донбасу буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи під час наступної зустрічі 19 червня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат Юлія Мендель
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