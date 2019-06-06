"Дорожную карту" Зеленского по Донбассу не будут публиковать до 19 июня

"Дорожная карта" Украины о прекращении огня на Донбассе и возвращении заложников пока не будет публичной.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте также: Никакой экономической блокады Донбасса нет: Кучма выступил на брифинге в АП

По вопросу "дорожной карты" от президента относительно минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной,

– сказала Мендель на пресс-конференции в Администрации Президента.

Добавим, что "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

По словам Мендель, ее непубличность стратегии президента по решению ситуации в Донбассе – это вопрос безопасности.

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в нормандские формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", – добавила Мендель.

Отметим, что 5 июня после встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах.

Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий. Еще одна, которая касается перемирия, предлагает не стрелять в ответ на вражеский огонь. Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы во время следующей встречи 19 июня.