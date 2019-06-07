Не повірив очам: українські політики шоковані заявою Зеленського про Росію і найманців

Українські політики розкритикували заяву президента України Володимира Зеленського про артилерійські обстріли зі сторони проросійських бойовиків поблизу Новолуганського у ніч проти 7 червня. Глава держави заявив, що ці обстріли свідчать про втрату Росією контролю над найманцями і висловив сподівання, що РФ відновить цей контроль.

Внаслідок артобстрілу у районі Новолуганського загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення.

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Так, заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилася, що Зеленський у своїй заяві сподівається, що "Росія не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців, а відновить свій контроль над підрозділами".

Відкрию "таємницю" – в РФ є повний контроль над так званою владою так званих ОРДЛО, й 400 кілометрами українського кордону,

– констатувала Геращенко.

Вона також поставила запитання: Адміністрація Президента України в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів? Геращенко наголосила, що чекає спростувань цієї заяви та вибачень.

"Президент України сподівається на відновлення Росією контролю над проросійськими терористами на українській території! Це що, делегування суверенітету?", – написав у Facebook голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Не повірив очам. Перечитав двічі. Подивився, чи не фейк. Ні, не фейк. І сторінка – не фейк. Не знаю, чи це проблема спічрайтера і коректора Адміністрації Президента, чи проблема точки зору нового президента?,

– висловив свій подив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

А екс-радник п’ятого президента Петра Порошенка – Юрій Бірюков – вбачає в заяві Зеленського дві новини: добру і погану.

"Під гарною новиною я ось вважаю те, що Зеленський хоч усвідомив постійну присутність Росії на окупованих територіях. Поки з його слів не до кінця зрозуміла роль самої Росії, щось про контроль над найманцями. Не командування? Не визначення планів? Не фінансування? Ну, ок, поки так", – написав Бірюков у мережі.

А ось погана новина, на його думку, це те, що "Зеленський почав процес олюднення і створення позитивного іміджу для Росії з офіційного сайту, прямо ось в лоб".

"Найманці застосували артилерію (до речі, а звідки вона у них)? Росія не винна, це найманці вийшли з-під контролю". Ви хотіли в реванш? Ви зробили це разом", – резюмував екс-радник Порошенка.

Новина постійно доповнюється…