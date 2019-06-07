12:45
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Не поверил глазам: украинские политики шокированы заявлением Зеленского о России и наемниках

      1027 Читати новину українською
      Реакция украинских политиков на заявление Зеленского о восстановлении Россией контроля над своими наемниками на Донбассе
      Реакция украинских политиков на заявление Зеленского о восстановлении Россией контроля над своими наемниками на Донбассе / Коллаж 24 канала

      Украинские политики раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об артиллерийских обстрелах со стороны пророссийских боевиков вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня. Глава государства заявил, что эти обстрелы свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками и выразил надежду, что РФ возобновит этот контроль.

      В результате артобстрела в районе Новолуганского погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения.

      Читайте также: Военным ООС запретили стрелять, когда те заметили артиллерию боевиков на Донбассе, – волонтер

      Да, заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась, что Зеленский в своем заявлении надеется, что "Россия не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а восстановит свой контроль над подразделениями".

      Открою "тайну" – в РФ полный контроль над так называемой властью так называемых ОРДЛО, и 400 километрами украинской границы,
      констатировала Геращенко.

      Она также задала вопрос: Администрация Президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с России за убийство украинских солдат? Геращенко отметила, что ждет опровержений этого заявления и извинений.

      "Президент Украины надеется на восстановление Россией контроля над пророссийскими террористами на украинской территории! Это что, делегирование суверенитета?", – написал в Facebook председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Не поверил глазам. Перечитал дважды. Посмотрел, не фейк ли. Нет, не фейк. И страница не фейк. Не знаю, это проблема спичрайтера и корректора Администрации Президента, или проблема точки зрения нового президента?
      – выразил свое удивление народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

      А экс-советник пятого президента Петра Порошенко – Юрий Бирюков – видит в заявлении Зеленского две новости: хорошую и плохую.

      "В хорошей новостью я вот считаю, что Зеленский хоть осознал постоянное присутствие России на оккупированных территориях. Пока по его словам не до конца понятна роль самой России, что-то о контроле над наемниками. Не командование? Не определение планов? Не финансирование? Ну, ок, пока так", – написал Бирюков в сети.

      А вот плохая новость, по его мнению, это то, что "Зеленский начал процесс очеловечивания и создания положительного имиджа для России с официального сайта, прямо вот в лоб".

      "Наемники применили артиллерию (кстати, а откуда она у них)? Россия не виновата, это наемники вышли из-под контроля". Вы хотели в реванш? Вы сделали это вместе", – резюмировал экс-советник Порошенко.

      Новость постоянно пополняется...

      blog_ava
      Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
      сегодня
      609
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Владимир Вятрович Владимир Арьев Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 384
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1215
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 269
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2752
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      236
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук