Не поверил глазам: украинские политики шокированы заявлением Зеленского о России и наемниках

Украинские политики раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об артиллерийских обстрелах со стороны пророссийских боевиков вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня. Глава государства заявил, что эти обстрелы свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками и выразил надежду, что РФ возобновит этот контроль.

В результате артобстрела в районе Новолуганского погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения.

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Да, заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась, что Зеленский в своем заявлении надеется, что "Россия не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а восстановит свой контроль над подразделениями".

Открою "тайну" – в РФ полный контроль над так называемой властью так называемых ОРДЛО, и 400 километрами украинской границы,

– констатировала Геращенко.

Она также задала вопрос: Администрация Президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с России за убийство украинских солдат? Геращенко отметила, что ждет опровержений этого заявления и извинений.

"Президент Украины надеется на восстановление Россией контроля над пророссийскими террористами на украинской территории! Это что, делегирование суверенитета?", – написал в Facebook председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Не поверил глазам. Перечитал дважды. Посмотрел, не фейк ли. Нет, не фейк. И страница – не фейк. Не знаю, это проблема спичрайтера и корректора Администрации Президента, или проблема точки зрения нового президента?

– выразил свое удивление народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

А экс-советник пятого президента Петра Порошенко – Юрий Бирюков – видит в заявлении Зеленского две новости: хорошую и плохую.

"В хорошей новостью я вот считаю, что Зеленский хоть осознал постоянное присутствие России на оккупированных территориях. Пока по его словам не до конца понятна роль самой России, что-то о контроле над наемниками. Не командование? Не определение планов? Не финансирование? Ну, ок, пока так", – написал Бирюков в сети.

А вот плохая новость, по его мнению, это то, что "Зеленский начал процесс очеловечивания и создания положительного имиджа для России с официального сайта, прямо вот в лоб".

"Наемники применили артиллерию (кстати, а откуда она у них)? Россия не виновата, это наемники вышли из-под контроля". Вы хотели в реванш? Вы сделали это вместе", – резюмировал экс-советник Порошенко.

Новость постоянно пополняется...