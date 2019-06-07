20:21
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Это – констатация оккупации, – пресс-секретарь Зеленского пояснила фразу о России и наемниках

      142 Читати новину українською
      Юлия Мендель
      Юлия Мендель / Getty images

      Слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия утратила контроль над своими наемниками на Донбассе, является констатацией того, что страна-агрессор оккупировала эту территорию.

      Зеленский отличился соответствующим заявлением после того, как оккупационные силы устроили мощный артобстрел украинских позиций под Новолуганским. В результате него погибли 2 военных ВСУ, еще 11 получили ранения.

      Читайте также: "Дорожную карту" Зеленского по Донбассу не будут публиковать до 19 июня

      Так, глава государства предупредил врага, что в следующий раз защитники отреагируют со всей мощностью. В то же время Зеленский отличился странной фразой. Он выразил надежду, что "российская сторона возобновит контроль над своими подразделениями". Эти слова изрядно возмутили украинских политиков.

      Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила слова Зеленского в комментарии ТСН. Так, она отметила, что с критикой на президента бросились лица, желающие "разводить "зраду".

      Фраза Зеленского о возобновлении Россией контроля является фактически констатацией оккупации Донбасса. Я понимаю, что "зраду" разводить очень хорошо и особенно мы видели, кто ее разводит. Я подчеркиваю, что Украина просила признать всю международное сообщество, что Россия контролирует боевиков на Донбассе и все это признают. И вдруг, когда мы говорим России: "Не стреляйте! Дайте возможность переговорному процессу, не эскалируйте действие", то президент осуждается,
      – сказала Мендель.

      Она также пояснила, что для Украины очевиден тот факт, что именно Россия несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований, поэтому в фразе Зеленского "нет ничего чрезвычайного".

      "В международном праве есть понятие, которое сейчас касается и Украины, и которое сейчас признано международным сообществом, что государство-оккупант осуществляет контроль над оккупационными властями, то есть фактически за теми вооруженными формированиями, которые сегодня совершают войну на Донбассе", – добавила Мендель.

      blog_ava
      Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото
      сегодня
      6010
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Скандал Президент Украины Владимир Зеленский Юлия Мендель
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сегодня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 149
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      162
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      363
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 797
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 64
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук