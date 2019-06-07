Это – констатация оккупации, – пресс-секретарь Зеленского пояснила фразу о России и наемниках

Слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия утратила контроль над своими наемниками на Донбассе, является констатацией того, что страна-агрессор оккупировала эту территорию.

Зеленский отличился соответствующим заявлением после того, как оккупационные силы устроили мощный артобстрел украинских позиций под Новолуганским. В результате него погибли 2 военных ВСУ, еще 11 получили ранения.

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Так, глава государства предупредил врага, что в следующий раз защитники отреагируют со всей мощностью. В то же время Зеленский отличился странной фразой. Он выразил надежду, что "российская сторона возобновит контроль над своими подразделениями". Эти слова изрядно возмутили украинских политиков.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила слова Зеленского в комментарии ТСН. Так, она отметила, что с критикой на президента бросились лица, желающие "разводить "зраду".

Фраза Зеленского о возобновлении Россией контроля является фактически констатацией оккупации Донбасса. Я понимаю, что "зраду" разводить очень хорошо и особенно мы видели, кто ее разводит. Я подчеркиваю, что Украина просила признать всю международное сообщество, что Россия контролирует боевиков на Донбассе и все это признают. И вдруг, когда мы говорим России: "Не стреляйте! Дайте возможность переговорному процессу, не эскалируйте действие", то президент осуждается,

– сказала Мендель.

Она также пояснила, что для Украины очевиден тот факт, что именно Россия несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований, поэтому в фразе Зеленского "нет ничего чрезвычайного".

"В международном праве есть понятие, которое сейчас касается и Украины, и которое сейчас признано международным сообществом, что государство-оккупант осуществляет контроль над оккупационными властями, то есть фактически за теми вооруженными формированиями, которые сегодня совершают войну на Донбассе", – добавила Мендель.