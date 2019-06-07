Нічний обстріл українських позицій під Новолуганським: зросла кількість постраждалих

Ще 3 українських оборонців доправили до лікарні після нічного артобстрілу бойовиків під Новолуганським. Так, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів збільшилася з 8 до 11 осіб. Ще 2 бійців загинули.

Про який артобстріл йдеться?

У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях. Атака була здійснена із заборонених мінськими угодами 122-міліметрової артилерії. Сталося це поблизу населеного пункту Новолуганське. За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям заборонили відкривати вогонь.

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Так, внаслідок обстрілу ворога 2 український військових загинули, ще 11 – поранені. Стан оборонців – середньої важкості, у них уламкові поранення, торакальні й акубаротравми.

Що відомо про бійців, які загинули під Новолуганським – читайте тут.

Про те, що кількість поранених збільшилась стало відомо надвечір 7 червня.

Станом на 16:00 до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новолуганська,

– мовиться у повідомленні ООС.

Як відреагувало вище керівництво держави?

На потужний артобстріл бойовиків відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною заявою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.