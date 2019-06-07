Ночной обстрел украинских позиций под Новолуганським: возросло количество пострадавших

Еще 3 украинских защитников доставили в больницу после ночного артобстрела боевиков под Новолуганским. Так, количество пострадавших в результате атаки оккупантов увеличилась с 8 до 11 человек. Еще 2 бойцов погибли.

О каком артобстреле идет речь?

В ночь на 7 июня пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь по украинским позициям. Атака была осуществлена из запрещенной минскими соглашениями 122-миллиметровой артиллерии. Произошло это вблизи населенного пункта Новолуганское. По словам волонтера Романа Доника, украинские военные заметили артиллерию пророссийских боевиков еще до того, как оккупанты устроили из нее обстрел. Однако украинским бойцам запретили открывать огонь.

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Так, в результате обстрела врага 2 украинский военных погибли, еще 11 – ранены. Состояние защитников – средней тяжести, у них осколочные ранения, торакальные и акубаротравмы.

Что известно о бойцах, погибших под Новолуганским – читайте здесь.

О том, что количество раненых увеличилось стало известно вечером 7 июня.

По состоянию на 16:00 в больницу поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского,

– говорится в сообщении ООС.

Как отреагировало высшее руководство государства?

На мощный артобстрел боевиков отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил врага, что в следующий раз защитники отреагируют со всей мощностью. В то же время, Зеленский отметился странным заявлением. Он выразил надежду, что "российская сторона возобновит контроль над своими подразделениями". Эти слова изрядно возмутили украинских политиков.