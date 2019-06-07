23:20
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин продается китайцам. Нежный голосок Кремля
      Вєсті Кремля
      22:38, сегодня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Могут ли сейчас военные стрелять в ответ врагу на Донбассе: позиция ООС

      15 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      В штабе ООС уверяют, что украинские военные могут отвечать огнем на атаки пророссийских боевиков на Донбассе. Они могут делать это, не спрашивая предварительно разрешения старшего начальника.

      Так, 5 июня глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе запрет на ответный огонь. А в ночь на 7 июня, когда украинские защитники заметили артиллерию врага, из которой тот потом открыл по ним огонь, командование запретило защитникам стрелять по объектам.

      Читайте также: Готовятся к перемирию по-своему: враг стянул в оккупированный Луганск крупную партию оружия

      Зато заместитель командующего штаба ООС, генерал-майор Богдан Бондарь говорит, что подразделения Вооруженных сил Украины имеют право отвечать огнем врагу в случае угрозы жизни или потери территории. Об этом он рассказал на брифинге в Министерстве обороны Украины.

      Не смотря на то, что сейчас мы находимся в режиме прекращения огня, Украина его придерживается, но во время отдачи распоряжений, указаний, указано, что подразделения ВСУ в ООС имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, которые есть. Они имеют право, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается,
      – подчеркнул Бондарь.

      что еще известно об инициативе кучмы "не стрелять в ответ" и реакции на нее:
       
      •  
      blog_ava
      Украина – Сербия: онлайн матча квалификации Евро-2020
      сегодня
      3069
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Минские договоренности Міністерство оборони України
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      сегодня , 22:30 Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      91
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 363
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      376
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сегодня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 240
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 1119
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук