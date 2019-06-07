Могут ли сейчас военные стрелять в ответ врагу на Донбассе: позиция ООС

В штабе ООС уверяют, что украинские военные могут отвечать огнем на атаки пророссийских боевиков на Донбассе. Они могут делать это, не спрашивая предварительно разрешения старшего начальника.

Так, 5 июня глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе запрет на ответный огонь. А в ночь на 7 июня, когда украинские защитники заметили артиллерию врага, из которой тот потом открыл по ним огонь, командование запретило защитникам стрелять по объектам.

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Зато заместитель командующего штаба ООС, генерал-майор Богдан Бондарь говорит, что подразделения Вооруженных сил Украины имеют право отвечать огнем врагу в случае угрозы жизни или потери территории. Об этом он рассказал на брифинге в Министерстве обороны Украины.

Не смотря на то, что сейчас мы находимся в режиме прекращения огня, Украина его придерживается, но во время отдачи распоряжений, указаний, указано, что подразделения ВСУ в ООС имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, которые есть. Они имеют право, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается,

– подчеркнул Бондарь.