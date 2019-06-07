Луценко відкрив кілька справ через скандальні заяви Кучми по Донбасу

Юрій Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України та державної зради.

Справи ЄРДР гепрокурор України зареєстрував особисто, про це він заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Луценко пояснив, що мова йде про про заяви представників України в контактній групі в Мінську і людей з "владних кабінетів".

Сьогодні я особисто зареєстрував у ЄРДР резонансну справу. За фактом підготовки до фінансування тероризму... Це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно... Ще одна справа за фактом підготовки до перешкоджання діяльності ВСУ та інших формувань. І ще одна справа за фактом державної зради...Це фактові справи

– заявив генпрокурор.

Також генпрокурор звернувся до «реваншистів та капитулянтів», нагадавши, що "закон один для всіх".

За словами гепрокурора, пропозицію представників в контактній групі заборонити вогонь у бік противника викликає "обурення". Окрім того, він зазначив, що з "подивом дізнався про втрату контролю над терористичними угрупуваннями".

"Я зробив так, як рекомендував президент. Подивився на фото двох синів... і зробив так, як повинен вчинити генеральний прокурор", – сказав він.

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Про які заяви говорить Луценко?

Скасування економічної блокади Донбасу.

Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив про можливе скасування економічної блокади тимчасово окупованих територій. Він також запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив, що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

Не стріляти у відповідь.

Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.

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"Росія втртила контроль над найманцями".

Таку заяву заяву щодо Росії зробив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня. Внаслідок нападу загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення.

Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами,

– написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Саме ці слова глави держави викликили неоднозначну ракцію в українців, зокрема – і в глави ГПУ Юрія Луценка.

