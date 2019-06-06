Ми знайшли обґрунтування, – радник Зеленського про звільнення Луценка

Радник Президента України та його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук анонсував повторне внесення подання до Верховної Ради щодо звільнення генпрокурор Юрія Луценка на наступному тижні.

Команда президента "знайшла можливість юридичного обґрунтування", про це Стефанчук сказав в ефірі "Право на владу".

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Так, на наступному тижні Володимир Зеленський скерує до Верховної Ради вже не три подання, чотири. Серед них – на звільнення гепрокурора Юрія Луценка.

В ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, він буде наполягати на тому, що це у межах його повноважень,

– додав він.

Сам генпрокурор Юрій Луценко пояснює, що перед новим президентом не має писати заяву про звільнення. Окрім того, за його словами, існують інші обставини, а саме спроба реваншу з боку "діячів минулого".

Зазначимо, народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.