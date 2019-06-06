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      Ми знайшли обґрунтування, – радник Зеленського про звільнення Луценка

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      У Зеленського анонсували нове подання щодо Луценка до Верховної Ради
      У Зеленського анонсували нове подання щодо Луценка до Верховної Ради / 24 канал

      Радник Президента України та його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук анонсував повторне внесення подання до Верховної Ради щодо звільнення генпрокурор Юрія Луценка на наступному тижні.

      Команда президента "знайшла можливість юридичного обґрунтування", про це Стефанчук сказав в ефірі "Право на владу". 

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      Так, на наступному тижні Володимир Зеленський скерує до Верховної Ради вже не три подання, чотири. Серед них – на звільнення гепрокурора Юрія Луценка.

      В ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, він буде наполягати на тому, що це у межах його повноважень,
      – додав він.

      Сам генпрокурор Юрій Луценко пояснює, що перед новим президентом не має писати заяву про звільнення. Окрім того, за його словами, існують інші обставини, а саме спроба реваншу з боку "діячів минулого".

      Зазначимо, народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака. 

      ЛУЦЕНКО НА ПОСАДІ ГЕНПРОКУРОРА: ОСТАННІ НОВИНИ
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      6 червня
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      Теги: Новини України Новини політики
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