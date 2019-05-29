Разумков про відставку Луценка: не буде правильно влаштовувати шоу

Позиція Володимира Зеленського щодо генерального прокурора є однозначною. Навряд Юрію Луценку вдасться залишитись на посаді.

Глава держави наголошує, що глава ГПУ повинен мати юридичну освіту, про це сказав голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Однак до парламентських виборів відставку Луценка, ймовірно, не розглядатимуть. Разумком зазначив, що позиція Верховної Ради є зрозумілою з огляду на голосування за інші звернення президента.

Були окремі депутати та окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП,

– сказав він.

За його словами, більшість вчинила, як зазвичай, – "проголосувала і спробувала на цьому попіаритися".

"Влаштовувати додаткові шоу, пов’язані з відставками… Я не думаю, що це буде правильно", – додав Разумков.

Зазначимо, сам генпрокурор Юрій Луценко пояснює, що перед новим президентом не має писати заяву про звільнення. Окрім того, за його словами, існують інші обставини, а саме спроба реваншу з боку "діячів минулого".