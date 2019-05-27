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      Повернуся туди, звідки прийшов, – Луценко про своє майбутнє за президента Зеленського

      540 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Генпрокурор Юрій Луценко переконує, що найближчим часом повернеться в політику, але зробить це не раніше, ніж після дострокових парламентських виборів. За його словами, у списках жодної з партій його прізвища не буде.

      Як підкреслив очільник ГПУ у ефірі програми "Свобода слова", він поважає вибір українського народу, але це не означає, що в один день всі чиновники піти у відставку. Луценко стверджує, що Конституція та закони обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто дещо пізніше ухвалити відповідне рішення.

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      Для себе я вирішив саме так. Вважаю, що моє завдання разом з колегами у правоохоронних органах – провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори. І після цього я піду у політику, не у списки будь-яких партій, а до людей, з якими працюватиму над своїм баченням розвитку України,
      – зауважив Луценко.

      Він наголосив, що його бачення полягає в тому, аби в Україні "цінували людей за справи, а не за слова, за конкретні вчинки та за вміння брати на себе відповідальність".

      "Тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування у ГПУ на себе, а потім повернуся туди, звідки прийшов, – до людей. І не боюся втратити будь-яку депутатську недоторканність. Завжди вважав, що центр української політики розташовується не під куполом Верховної Ради, а на вулиці. Там, де вона насправді слугує людям", – констатував чинний генпрокурор.

      Луценко пояснив, що такий його крок відбудеться після дострокових парламентських виборів, які призначено на 21 липня, коли новообрані нардепи сформують свої керівні органи, складуть коаліцію, оберуть уряд і після цього, очевидно, ухвалять рішення про нового генерального прокурора.

      У середині травня дві постанови про недовіру Луценкові підготували нардепи Ігор Луценко та Єгор Соболєв. За перши день обидві разом зібрали понад 60 підписів парламентарів. Крім того, раніше у Києві його відставки вимагали активісти.

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      Теги: ГПУ Юрій Луценко Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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