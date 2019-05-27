Вернусь туда, откуда пришел, – Луценко о своем будущем при президенте Зеленском

Генпрокурор Юрий Луценко убеждает, что в ближайшее время вернется в политику, но сделает это не раньше, чем после досрочных парламентских выборов. По его словам, в списках ни одной из партий его фамилии не будет.

Как подчеркнул глава ГПУ в эфире программы "Свобода слова", он уважает выбор украинского народа, но это не означает, что в один день все чиновники должны уйти в отставку. Луценко утверждает, что Конституция и законы оговаривают, кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже принять соответствующее решение.

Читайте также: За что должны быть наказаны Аваков и Луценко

Для себя я решил именно так. Считаю, что моя задача вместе с коллегами в правоохранительных органах – провести еще не только честные президентские, а и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику, не в списки каких-то партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины,

– заметил Луценко.

Он подчеркнул, что его видение заключается в том, чтобы в Украине "ценили людей за дела, а не за слова, за конкретные поступки и за умение брать на себя ответственность".

"Поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ, а потом вернусь туда, откуда пришел, – к людям. И не боюсь потерять любую депутатскую неприкосновенность. Всегда считал, что центр украинской политики располагается не под куполом Верховной Рады, а на улице. Там, где она на самом деле служит людям", – констатировал действующий генпрокурор.

Луценко объяснил, что такой его шаг произойдет после досрочных парламентских выборов, которые назначены на 21 июля, когда новоизбранные нардепы сформируют свои органы, составят коалицию, изберут правительство и после этого, очевидно, примут решение о новом генеральном прокуроре.

В середине мая два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. За первый день оба собрали более 60 подписей парламентариев. Кроме того, ранее в Киеве его отставки требовали активисты.