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      Вернусь туда, откуда пришел, – Луценко о своем будущем при президенте Зеленском

      133 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 канал

      Генпрокурор Юрий Луценко убеждает, что в ближайшее время вернется в политику, но сделает это не раньше, чем после досрочных парламентских выборов. По его словам, в списках ни одной из партий его фамилии не будет.

      Как подчеркнул глава ГПУ в эфире программы "Свобода слова", он уважает выбор украинского народа, но это не означает, что в один день все чиновники должны уйти в отставку. Луценко утверждает, что Конституция и законы оговаривают, кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже принять соответствующее решение.

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      Для себя я решил именно так. Считаю, что моя задача вместе с коллегами в правоохранительных органах – провести еще не только честные президентские, а и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику, не в списки каких-то партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины,
      – заметил Луценко.

      Он подчеркнул, что его видение заключается в том, чтобы в Украине "ценили людей за дела, а не за слова, за конкретные поступки и за умение брать на себя ответственность".

      "Поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ, а потом вернусь туда, откуда пришел, – к людям. И не боюсь потерять любую депутатскую неприкосновенность. Всегда считал, что центр украинской политики располагается не под куполом Верховной Рады, а на улице. Там, где она на самом деле служит людям", – констатировал действующий генпрокурор.

      Луценко объяснил, что такой его шаг произойдет после досрочных парламентских выборов, которые назначены на 21 июля, когда новоизбранные нардепы сформируют свои органы, составят коалицию, изберут правительство и после этого, очевидно, примут решение о новом генеральном прокуроре.

      В середине мая два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. За первый день оба собрали более 60 подписей парламентариев. Кроме того, ранее в Киеве его отставки требовали активисты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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