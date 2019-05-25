За що мають бути покарані Аваков та Луценко

Голова МВС Арсен Аваков та очільник ГПУ Юрій Луценко мають понести відповідальність за кричущі порушення прав людини, саботаж реформ, корупцію та перешкоджання правосуддю. Понад 20 провідних антикорупційних та правозахисних організацій вже ініціювали початок процедури застосування міжнародних санкцій США проти них.

Чому ж ми й досі займаємося Аваковим та Луценком, якщо країною управляє новий президент? По-перше, обидва зубами тримаються за свої крісла, тож викинути їх звідти буде не так просто.

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В Луценка повноваження закінчуються у 2022 році, сам він йти раніше точно не збирається. Судіть самі. Секретар РНБО, прем'єр-міністр, міністр оборони, голова СБУ, міністр МЗС подали у відставку. Лише Юрій Луценко тримається. Прямо на своїх плечах утримує країну від падіння в прірву. Глиба, а не чоловік. Титан.

Одним словом, за звільнення Луценка і Авакова потрібну буде ще поборотися. І ми цих звільнень точно доб'ємося. Але самих звільнень мало: обидва мають відповісти за все скоєне.

Чи вдасться їх покарати в Україні? Поки що це – під великим питанням. Як мінімум, не одразу. Тож хлопці хочуть повторити класичний шлях топ-корупціонерів: хтиво заробляти на посадах. Чіпляються за них максимально довго, щоб накрасти максимально багато. А коли врешті-решт їх знесуть з посад – втекти за кордон та насолоджуватися заробленим непосильним трудом.

Саме тому ми хочемо добитися проти них міжнародних санкцій. Щоб можна було дістати обох, навіть коли втечуть за межі країни. Для цього ми скористаємося Глобальним актом Магнітського. Це – закон США, що дозволяє блокувати активи осіб, які здійснили порушення прав людини або причетні до корупції.

20 громадських організацій, зокрема й Центр протидії корупції, вважають, що Луценко та Аваков мають бути включені до цього акту. Поясню, як саме ми мотивуємо звернення до міністерства фінансів США, яке має запустити цю процедуру.

Аваков та Луценко саботували шанс на реформи у ГПУ та МВС

Генпрокурор Луценко та міністр внутрішніх справ Аваков несуть повну політичну відповідальність за провал реформ прокуратури та поліції. Під ширмою "реформ" Луценко та Аваков монополізували силовий сектор та взяли під свій контроль стару корумповану систему.

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Правоохоронні органи замість боротьби з корупцією очолили її, а замість арешту кримінальних авторитетів – стали їхніми кращими друзями.

Напади та вбивства журналістів та активістів

Журналісти та активісти системно протистоїть криміналітету та корупції. Зокрема – корупції в МВС та прокуратурі. Як результат, ми стаємо мішенями для переслідувань та нападів. Лише за два останні роки в Україні скоїли понад 55 атак на активістів та журналістів, з них 4 — вбивства Катерини Гандзюк, Ірини Ноздровської, Миколи Бичка та Віталія Олешка.

Розслідування цих вбивств та атак усіляко саботуються з боку прокуратури та поліції. У жодному із випадків замовники не покарані. Частину зі справ взагалі закрили через спливання термінів розслідування.

У кінці квітня 2019 року Генпрокуратура пом'якшила статтю обвинувачення Владиславу Мангеру. Тепер він переслідується не за замовне вбивство, а за організацію тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Нагадаємо, що на Катю вилили літр (!) сірчаної кислоти.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Водночас Нацполіція від самого початку саботувала слідство у справі Гандзюк. Намагалися повісити все на непричетного стрілочника і "нагодувати" цією брехнею суспільство. Якби не робота журналістів, він би й досі сидів за злочин, якого не скоював. Юрій Луценко та Арсен Аваков несуть політичну відповідальність за напади та мовчазне покривання замовників.

Корупція та перешкоджання правосуддю

Син Арсена Авакова та заступник Сергій Чеботар організували корупційну схему з розкрадання 14 мільйонів гривень на рюкзаках для потреб АТО на Сході України. Реальну відповідальність у цій справі ніхто не поніс.



Схема розкрадання в МВС

Аваков сфабрикував справу проти експертки Надії Бугрової, яка провела експертизу й підтвердила завдання збитків. На неї чинять тиск через її професійну діяльність.

Генпрокурор Луценко покриває свого заступника – керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Саме він закрив "справу рюкзаків". ГПУ не побачило порушень у закритті провадження стосовно самого Холодницького у "акваріумній справі".

Детальніше про справу "рюкзаків Авакова" – читайте у матеріалі 24 каналу

Зливання справ Януковича та його соратників

Юрій Луценко долучився також до того, щоб допомогти екс-президенту Віктору Януковичу та його соратникам вийти сухими із води. Саме ГПУ допомогла їм зберегти свої активи та уникнути відповідальності.

За генпрокурорства Луценка з санкційного списку ЄС були виключені Андрій та Сергій Клюєви, Юрій Іванющенко, Олена Лукаш. Ні Янукович, ні його соратники досі не притягнуті до відповідальності за корупційні злочини, хоча Луценко йшов на посаду саме з обіцянкою покарати винних.

ГПУ за Юрія Луценка ще восени 2016 року закрило кримінальне провадження проти Злочевського, який підозрювався у незаконному збагаченні та відмиванні грошей.

Перешкоджання розслідування справ Майдану

Протягом усього періоду свого керівництва Луценко не сприяв, а навпаки саботував розслідування справ Майдану. Департамент ГПУ, який веде розслідування цих справ, а також родини Небесної Сотні та їх адвокати неодноразово заявляли про перешкоди з боку генпрокурора.

Справи, до яких Луценко мав інтерес, просто забрали у непідконтрольних йому прокурорів та розвалили. Зокрема це стосується справ Клименка, Іванющенка, Злочевського, Калетніка, Табачника, справ щодо привласнення Межигір'я, Сухолуччя та "вишок Бойка".

Саме "завдяки" Луценку може уникнути відповідальності Олена Лукаш. Крім цього, майже закрили справу по епізоду щодо сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема.

Луценко особисто опікувався закриттям кримінальної справи щодо голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, причетного до винесення десятків неправосудних рішень щодо майданівців.



Верховний Суд зберіг на посаді суддю Володимира Бабенка

Всі ці факти, а також багато іншого, увійшли в наше подання до міністерства фінансів США. Найближчі місяці їх експерти проводитимуть консультації з іншими державними органами США щодо наданої інформації.

До речі, чергову спробу обговорити наведені факти з керівництвом МВС ви можете побачити на фото знизу. На ньому – якраз розпал експертного обговорення з представниками Авакова під будівлею відомства, куди прийшли активісти з вимогою обох політиків.



Штовханина між правоохоронцями та учасниками акції

Бачите, як мій візаві в шоломі акцентує свій аргумент мені в обличчя? На прикладі того обговорення засвідчую: реформа МВС відбулася.

Раніше в такого роду дискусіях експерти МВС били черевиком в гомілку, від болю візаві обм'якав і його можна було спокійно, так би мовити, допереконувати.

Або ще втиху били по нирках, бо, як і удар в гомілку черевиком, це важко зафіксувати. А ще відтягували, натискаючи ліктем на кадик, що насправді завдає неймовірного болю.



Так от реформа полягає в тому, що цього разу хоча би черевиком в гомілку я не отримав. По нирках – отримав, лікоть на кадик – теж, але хоч в гомілку не влупили. Одним словом, покращення є. Не глобальне, але відчутне.

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Фінальне рішення про застосування санкцій, безперечно, залежить від них, але ми зі свого боку зробимо все можливе, що це рішення було позитивним. Аваков і Луценко мають бути покараними. Не лише політично, а й фінансово, в ще краще – кримінально.

