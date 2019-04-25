Мангера больше не подозревают в заказе убийства Гандзюк: решение ГПУ
Не заказывал убийство, а заказывал избиение Екатерины Гандзюк – так изменили формулировку подозрения голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру работники Генпрокуратуры.
Прокуроры подозревают Мангера в нарушении закона по статье Уголовного кодекса 121 в части 2, где говорится о "заказе избиения". Об этом написали журналисты проекта расследований "Следствие.Инфо", а затем информацию "Громадскому" подтвердил адвокат Владислава Мангера Александр Шадрин.
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В случае признания Мангера виновным ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. По предварительному обвинению (организация убийства и умышленное убийство) приговор мог быть более суровым – лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Владиславу Мангеру прокуроры ГПУ изменили формулировку подозрения на "более мягкую"
Коротко об убийстве Екатерины Гандзюк и вероятной причастности Владислава Мангера
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла из-за ожогов 39% тела.
Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства Владислава Мангера и других должностных лиц Херсонского облсовета.
11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение
в заказе убийства Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога.
В тот же день залог в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен внесли, а 18 февраля Мангер уже вышел на работу.
С тех пор в общем Владислав Мангер не появлялся на 5 заседаний суда относительно своего отстранения.
12 апреля Мангер в очередной раз приступил к исполнению обязанностей в должности председателя Херсонского областного совета.
Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня – в материале 24 канала
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