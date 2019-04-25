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      Мангера больше не подозревают в заказе убийства Гандзюк: решение ГПУ

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      Мангер изменили формулировку подозрения
      Мангер изменили формулировку подозрения / Иллюстративное фото

      Не заказывал убийство, а заказывал избиение Екатерины Гандзюк – так изменили формулировку подозрения голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру работники Генпрокуратуры.

      Прокуроры подозревают Мангера в нарушении закона по статье Уголовного кодекса 121 в части 2, где говорится о "заказе избиения". Об этом написали журналисты проекта расследований "Следствие.Инфо", а затем информацию "Громадскому" подтвердил адвокат Владислава Мангера Александр Шадрин.

      Читайте также: Мангер 5 раз не приходил на суд, но продолжит руководить облсоветом

      В случае признания Мангера виновным ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. По предварительному обвинению (организация убийства и умышленное убийство) приговор мог быть более суровым – лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Мангер
      Владиславу Мангеру прокуроры ГПУ изменили формулировку подозрения на "более мягкую"

      Коротко об убийстве Екатерины Гандзюк и вероятной причастности Владислава Мангера

      31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла из-за ожогов 39% тела.

      Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства Владислава Мангера и других должностных лиц Херсонского облсовета.

      11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение
      в заказе убийства Екатерины Гандзюк.

      15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога.

      В тот же день залог в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен внесли, а 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

      С тех пор в общем Владислав Мангер не появлялся на 5 заседаний суда относительно своего отстранения.

      12 апреля Мангер в очередной раз приступил к исполнению обязанностей в должности председателя Херсонского областного совета.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня – в материале 24 канала

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      24 апреля
      111468
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Новости Херсона ГПУ Владислав Мангер
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