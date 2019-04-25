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      Мангера більше не підозрюють у замовленні вбивства Гандзюк: рішення ГПУ

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      Мангеру змінили формулювання підозри
      Мангеру змінили формулювання підозри / Ілюстративне фото

      Не замовляв вбивство, а замовляв побиття Катерини Гандзюк – так змінили формулювання підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру працівники генпрокуратури.

      Прокурори підозрюють Мангера у порушенні закону за статтею Кримінального кодексу 121 у частині 2, де мовиться про "замовлення побиття". Про це написали журналісти проекту розслідувань "Слідство.Інфо", а згодом інформацію "Громадському" підтвердив адвокат Владислава Мангера Олександр Шадрін.

      Читайте також: Мангер 5 разів не приходив на суд, але продовжить керувати облрадою

      У разі визнання Мангера винним йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років. За попереднім звинуваченням (організація вбивства й умисне вбивство) вирок міг бути суворішим – позбавлення волі від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

      Мангер
      Владиславу Мангеру прокурори ГПУ змінили формулювання підозри на "м'якше"

      Коротко про вбивство Катерини Гандзюк та ймовірну причетність Владислава Мангера

      31 липня 2018 року у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла через опіки 39% тіла.

      Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства Владислава Мангера та інших посадовців Херсонської облради.

      11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства Катерини Гандзюк.

      15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави.

      Того ж дня заставу в сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень внесли, а 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.

      З того часу загалом Владислав Мангер не з'являвся на 5 засідань суду щодо свого відсторонення.

      12 квітня Мангер вкотре приступив до виконання обов'язків на посаді голови Херсонської обласної ради.

      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер ГПУ Новини Херсона
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